Στα νερά της λίμνης Orta, στο Πιεμόντε στη βόρεια Ιταλία, βρίσκεται το Isola San Giulio, ένα μικροσκοπικό νησί που ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή βασιλική, το μοναστήρι των Βενεδικτίνων και τον δρόμο που είναι αφιερωμένος στη σιωπή.

Βρίσκεται απέναντι από το Orta San Giulio και είναι προσβάσιμο με πλοιάριο ή μικρό σκάφος από την απέναντι όχθη.

Το νησί έχει μικρό μέγεθος, με περίμετρο περίπου 650 μέτρα, και το περπάτημα σε αυτό γίνεται ουσιαστικά σε μία κυκλική διαδρομή γύρω από τα ιστορικά κτίρια. Στο κέντρο του δεσπόζει η Basilica di San Giulio, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής.

Η πρώτη εκκλησία στο σημείο συνδέεται, σύμφωνα με την παράδοση, με τον Άγιο Ιούλιο και χρονολογείται από τον 4ο αιώνα, ενώ η σημερινή βασιλική διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Μεσαίωνα και διατηρεί έντονα ρωμανικά χαρακτηριστικά.

Στο εσωτερικό της βρίσκονται τοιχογραφίες διαφορετικών εποχών και ένας ιδιαίτερος ρωμανικός άμβωνας από σερπεντίνη, έργο του 12ου αιώνα. Στην κρύπτη φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Ιουλίου, ενώ το εσωτερικό της βασιλικής φέρει και μεταγενέστερες, κυρίως μπαρόκ, επεμβάσεις.

Ένα ενεργό μοναστήρι στην καρδιά του νησιού

Δίπλα στη βασιλική βρίσκεται το Benedictine monastery Mater Ecclesiae, όπου από το 1973 έχει εγκατασταθεί μια κοινότητα Βενεδικτίνων μοναχών.

Η κοινότητα συνεχίζει μέχρι σήμερα τη μοναστική της ζωή, ασχολούμενη μεταξύ άλλων με τη μελέτη παλαιών κειμένων, καθώς και με τη συντήρηση υφασμάτων και εκκλησιαστικών αντικειμένων. Πρόκειται, επομένως, για έναν ζωντανό μοναστικό χώρο και όχι για ένα συνηθισμένο τουριστικό αξιοθέατο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού είναι ο κυκλικός περίπατος που περνά γύρω από αυτό, γνωστός ως «Δρόμος της Σιωπής και του Διαλογισμού».

Όπως αναφέρει το European Best Destinations, κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν επιγραφές και σύντομα μηνύματα που παραπέμπουν στη σιωπή, την περισυλλογή και την πνευματικότητα.

Η επίσκεψη στο Isola San Giulio μπορεί να συνδυαστεί με το Orta San Giulio, έναν ιστορικό οικισμό στις όχθες της λίμνης, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και το Sacro Monte di Orta.

Έτσι, ένα μικρό νησί που μπορεί να εξερευνηθεί σε έναν σύντομο περίπατο γίνεται αφορμή για να γνωρίσει κανείς μια διαφορετική πλευρά του Πιεμόντε, μακριά από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς των ιταλικών λιμνών.