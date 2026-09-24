Το Κασκάις ήταν ένα ψαροχώρι που εξελίχθηκε σε θέρετρο, όταν το επέλεξε η βασιλική οικογένεια της Πορτογαλίας για τις διακοπές της στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, τόσο για τους Πορτογάλους, όσο και για τους ξένους ταξιδιώτες.

Το Κασκάις απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα δυτικά της Λισαβόνας και είναι ένας από τους πλουσιότερους δήμους της χώρας. Η σύγχρονη πλευρά της πόλης είναι γεμάτη τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες, ενώ το ιστορικό της κέντρο έχει διατηρήσει την γνήσια ομορφιά του με κτήρια σε παστέλ χρώματα, διακοσμημένα με υπέροχα πλακάκια στην πρόσοψη τους, όπως για παράδειγμα το δημαρχείο της πόλης.

Ωστόσο, το απόλυτο highlight του Κασκάις είναι το Μουσείο Conde Castro Guimarães, ένα πρώην ανάκτορο, με εντυπωσιακό εσωτερικό και όμορφο περιβάλλοντα χώρο, το οποίο έκανε δωρεά στους κατοίκους της πόλης ο Κόμης Manuel de Castro Guimarães. Το ανάκτορο παρουσιάζει την πολυτελή ζωή των πλούσιων Πορτογάλων αριστοκρατών, μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτά, έπιπλα, πορσελάνες και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη.

Οι μικρές αμμουδιές γύρω από την πόλη προσελκύουν πλήθος τουριστών, ενώ μπορούν να απολαύσουν τις βόλτες τους στη μεγάλη μαρίνα, στα πάρκα και τα λιθόστρωτα δρομάκια του ιστορικού κέντρου.

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