Η Σαμαρκάνδη, με ιστορία που ξεκινά το 700 π.Χ., παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς σταθμούς του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού στο νοτιοανατολικό Ουζμπεκιστάν. Ως διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμών και επιστημών, η πόλη συνεχίζει να ασκεί μια μοναδική γοητεία, την οποία αποτύπωσε ιδανικά ο ποιητής James Elroy Flecker με τον περίφημο στίχο του: «Για τη λαχτάρα να μάθουμε αυτό που δεν πρέπει να γνωρίζουμε, παίρνουμε το Χρυσό Δρόμο για τη Σαμαρκάνδη»

Με τα ποικίλα αξιοθέατά της, συμπεριλαμβανομένων εντυπωσιακών τζαμιών και μαυσωλείων, είναι σίγουρα το στολίδι στο τρίπτυχο των ιστορικών πόλεων του Ουζμπεκιστάν, που συχνά αναφέρεται μαζί με τη Χίβα και τη Μπουχάρα, δύο άλλους βασικούς σταθμούς του Δρόμου του Μεταξιού, φημισμένους για τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική τους.

Το πιο δημοφιλές σημείο της Σαμαρκάνδης είναι η πλατεία Registan, ίσως η πιο πολυφωτογραφημένη τοποθεσία σε όλο το Ουζμπεκιστάν. Τα τρία madrassas της πλατείας -που ονομάζονται Ulugbek Madrassah, Sher Dor Madrassah και Tilla-Kari Madrassah- χτίστηκαν μεταξύ του 15ου και του 17ου αιώνα. Αυτά τα ισλαμικά σχολεία συμπυκνώνουν απόλυτα το τι σήμαινε ο αρχαίος Δρόμος του Μεταξιού, με τα κέντρα μάθησης και εμπορίου. Το Shah-i-Zinda, από την άλλη, είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό της. Αυτή η νεκρόπολη διαθέτει μια συλλογή από μαυσωλεία σε μια πανδαισία από τιρκουάζ κεραμίδια, θόλους και απίστευτους εσωτερικούς χώρους, όλα από τον 14ο αιώνα.

Και έπειτα υπάρχουν οι πολλές τοποθεσίες που συνδέονται με τον Temur, έναν διάσημο ηγεμόνα του 14ου αιώνα, το όνομα του οποίου είναι πάντα παρόν στο Ουζμπεκιστάν. Μεταξύ των πιο διάσημων είναι η τελευταία του κατοικία, το Gur-e-Amir -ή Μαυσωλείο του Αμίρ Τεμούρ- της Σαμαρκάνδης, μια γιορτή της ζωής του σε χρυσό και τυρκουάζ. Ολοκληρώθηκε το 1404 και ο Τιμούρ ενταφιάστηκε εκεί μετά το θάνατό του το 1405. Εντωμεταξύ, ο θρύλος λέει ότι το τζαμί Bibi Khanum της Σαμαρκάνδης παραγγέλθηκε από την αγαπημένη σύζυγο του Τιμούρ προς τιμήν της επιστροφής του μετά από ένα μακρύ ταξίδι λεηλασίας. Σήμερα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά στην Κεντρική Ασία.

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