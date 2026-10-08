Σε μια πόλη της δυτικής Γαλλίας, ένας τεράστιος ελέφαντας βγαίνει από ένα παλιό βιομηχανικό υπόστεγο, περπατά δίπλα στον Λίγηρα και μεταφέρει επισκέπτες στην πλάτη του. Δεν πρόκειται για σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά για ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα της Νάντης.

Ο Grand Éléphant αποτελεί μέρος του Les Machines de l’Île, ενός καλλιτεχνικού και πολιτιστικού project που δημιουργήθηκε στους χώρους των πρώην ναυπηγείων της Île de Nantes. Το εγχείρημα συνδυάζει τη βιομηχανική ιστορία της πόλης με τη φαντασία του Ιουλίου Βερν, ο οποίος γεννήθηκε στη Νάντη το 1828, αλλά και την εφευρετικότητα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Με ύψος περίπου 12 μέτρα, μήκος 21 μέτρα και βάρος σχεδόν 50 τόνους, ο μηχανικός ελέφαντας μοιάζει περισσότερο με κινούμενο κτίριο παρά με γλυπτό. Οι μεταλλικοί και ξύλινοι μηχανισμοί του βρίσκονται σε διαρκή κίνηση καθώς περπατά, ενώ η προβοσκίδα του μπορεί να εκτοξεύσει νερό στους ανυποψίαστους περαστικούς.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν πάνω του. Η διαδρομή με τον Grand Éléphant διαρκεί περίπου 30 λεπτά και προσφέρει διαφορετική θέα στους παλιούς ναυπηγικούς χώρους και την Île de Nantes.

Η ξεχωριστή αυτή εμπειρία, όμως, δεν σταματά στον ελέφαντα. Στο ίδιο συγκρότημα βρίσκεται το Carrousel des Mondes Marins, ένα τριώροφο μηχανικό καρουζέλ εμπνευσμένο από τον υποθαλάσσιο κόσμο και το έργο του Βερν «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα».

Γιγάντια θαλάσσια πλάσματα, μηχανισμοί και παράξενα οχήματα δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει να βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε λούνα παρκ, εργαστήριο μηχανικής και μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας.

Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη Νάντη ξεχωριστή: εδώ η τέχνη βγαίνει στους δρόμους και γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης.