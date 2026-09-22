Όταν σκεφτόμαστε ένα μουσείο, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως σε αρχαία αγάλματα, κλασικούς πίνακες ζωγραφικής, ιστορικά κειμήλια. Ωστόσο, στο Ζάγκρεμπ υπάρχει ένα μουσείο, διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Ο λόγος για το Μουσείο των Πληγωμένων Σχέσεων (Muzej prekinutih veza), στην καρδιά της Άνω Πόλης (Gornji Grad) του Ζάγκρεμπ, το οποίο είναι αφιερωμένο στην αγάπη που τελείωσε, στα όνειρα που γκρεμίστηκαν και στα αντικείμενα που έμειναν πίσω για να θυμίζουν το παρελθόν μιας σχέσης που τελείωσε άδοξα.

Μια ιδέα που γεννήθηκε από έναν χωρισμό

Η ιστορία του μουσείου ξεκίνησε το 2006 σχεδόν σαν αστείο μεταξύ δύο Κροατών καλλιτεχνών, της παραγωγού ταινιών Olinka Vištica και του γλύπτη Dražen Grubišić. Όταν η δική τους τετραετής σχέση έφτασε στο τέλος της, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα κλασικό πρόβλημα: τι κάνεις με όλα εκείνα τα μικροαντικείμενα και τα ενθύμια που μαζεύτηκαν με τα χρόνια;

Αντί να τα πετάξουν, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια συλλογή. Η ιδέα τους ξεκίνησε στην αρχή ως μια περιοδεύουσα έκθεση ανά τον κόσμο, μέχρι να βρει το μόνιμο «σπίτι» της το 2010 σε ένα πανέμορφο μπαρόκ παλάτι στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας της Κροατίας. Σήμερα, θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή και καινοτόμα μουσεία της Ευρώπης, έχοντας μάλιστα τιμηθεί με το βραβείο Kenneth Hudson ως το πιο πρωτοποριακό μουσείο της ηπείρου.

Πάντως, η εμπειρία που θα ζήσετε στο Μουσείο των Πληγωμένων Σχέσεων είναι μοναδική και κατά την περιήγησή σας θα βιώσετε διαφορετικά συναισθήματα. Κάποιες ιστορίες θα σας κάνουν να χαμογελάσετε με την ειρωνεία τους, άλλες θα σας θυμίσουν δικές σας εμπειρίες, και άλλες θα σας συγκινήσουν βαθιά.

Τι θα δείτε στο Μουσείο των Πληγωμένων Σχέσεων

Εύλογα θα αναρωτιέστε, τι θα δείτε στο συγκεκριμένο μουσείο. Ποια μπορεί να είναι τα εκθέματα μιας σχέσης που τελείωσε άδοξα. Η συλλογή είναι πλούσια και όλα τα εκθέματα προέρχονται από δωρεές ανώνυμων ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάθε αντικείμενο συνοδεύεται από μια μικρή πινακίδα που αναγράφει τη διάρκεια της σχέσης, την τοποθεσία και τη σύντομη ιστορία του.

Ενδεικτικά θα δείτε: Ένα νυφικό κλεισμένο μέσα σε ένα βάζο. Ένα λούτρινο αρκουδάκι με σημειώσεις. Καθημερινά αντικείμενα όπως ένα ανοιχτήρι, αεροπορικά εισιτήρια ή ακόμα και ένα κουτί με «θυμίαμα αγάπης» που όλα όμως κουβαλούν πίσω τους μια ιστορία.

Γιατί αξίζει να το επισκεφθείτε

Το Μουσείο των Πληγωμένων Σχέσεων δεν είναι ένα μέρος που προκαλεί κατάθλιψη, όπως ενδεχομένως φαντάζεστε λόγω ονόματος. Αντίθετα, λειτουργεί θεραπευτικά και καθαρτικά. Σου υπενθυμίζει ότι ο πόνος του χωρισμού είναι μια παγκόσμια ανθρώπινη εμπειρία που ξεπερνά σύνορα, πολιτισμούς και ηλικίες.

Μετά το τέλος της βόλτας σας, μπορείτε να καθίσετε στο πολύ όμορφο καφέ του μουσείου ή να επισκεφθείτε το gift shop, το οποίο διαθέτει έξυπνα και χιουμοριστικά αναμνηστικά.

Πού βρίσκεται: Θα το βρείτε στην Άνω Πόλη του Ζάγκρεμπ, ακριβώς ανάμεσα στην εμβληματική εκκλησία του Αγίου Μάρκου και την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. Είναι ανοιχτό καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

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