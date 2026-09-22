Αν αναζητάτε έναν προορισμό που να θυμίζει κάτι από παραμύθι, θα τον βρείτε στην Πορτογαλία φωλιασμένο στους καταπράσινους λόφους της Serra de Sintra, κοντά στη Λισαβόνα. Ο λόγος για τη Σίντρα, την «πόλη των κάστρων», που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Μεγαλοπρεπή κτίρια ρομαντικής αρχιτεκτονικής, εμβληματικά οχυρά και ονειρικοί βοτανικοί κήποι συνθέτουν ένα σκηνικό που ταξιδεύει τον επισκέπτη πίσω στον χρόνο. Εξάλλου, στο παρελθόν, η Σίντρα υπήρξε η αγαπημένη τοποθεσία των αριστοκρατών, φιλοξενώντας εντυπωσιακές θερινές βασιλικές κατοικίες. Η έντονη επιρροή των Μαυριτανών αποκαλύπτεται στα κτίρια του ιστορικού της κέντρου, τα οποία γοήτευσαν βαθιά τον Λόρδο Βύρωνα κατά την επίσκεψή του.

Μάλιστα, ακριβώς απέναντι από το επιβλητικό Palácio Nacional de Sintra, υπάρχει ένα μικρό καφέ που φέρει το όνομά του. Το συγκεκριμένο παλάτι αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά παλάτια στην Πορτογαλία, καθώς κατοικούνταν συνεχώς από τις αρχές του 15ου μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.

Γενικότερα, η περιήγηση στα παλάτια της περιοχής κρύβει πολλές ακόμη εκπλήξεις:

Palácio Nacional da Pena: Η πρώην κατοικία του Ολλανδού πρόξενου, η οποία εντυπωσιάζει με τον μεγάλο κήπο με τα οπωροφόρα δέντρα και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.

Quinta da Regaleira: Ένα ρομαντικό παλάτι και παρεκκλήσι, κρυμμένο μέσα σε ένα εντυπωσιακό πάρκο με μυστηριώδη πηγάδια, σπηλιές και λίμνες.

Κάστρο των Μαυριτανών: Στην κορυφή των βουνών δεσπόζει αυτό το μεσαιωνικό οχυρό του 8ου αιώνα, αποτελώντας έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Μονή των Καπουτσίνων: Χτισμένη το 1560 μέσα σε ένα πυκνό δάσος βελανιδιών, η μονή αυτή ξεχωρίζει για τη λιτότητά της.

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