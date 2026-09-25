Αν υπάρχει μια πόλη στη Γερμανία που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από εικονογράφηση παραμυθιού, αυτή είναι το Rothenburg ob der Tauber.

Χτισμένη πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Tauber, στη Βαυαρία, διατηρεί σε εντυπωσιακό βαθμό τη μεσαιωνική της εικόνα, με τα τείχη, τους πύργους και τα χαρακτηριστικά σπίτια να δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα θυμίζει σύγχρονη πόλη.

Το ιστορικό κέντρο αποτελεί το μεγάλο αξιοθέατο του Rothenburg

Περπατώντας στα πλακόστρωτα δρομάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα συναντήσετε κτίρια με ξύλινα στοιχεία, μικρές πλατείες, παλιές πύλες και γωνιές που αποκαλύπτουν διαφορετικές όψεις της πόλης.

Το πιο αναγνωρίσιμο σημείο είναι το Plönlein, μια μικρή διασταύρωση όπου ένα κίτρινο, ξύλινο σπίτι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο δρόμους και δύο πύργους. Η εικόνα αυτή έχει γίνει ουσιαστικά το σύμβολο του Rothenburg.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γνωρίσετε την πόλη είναι να ακολουθήσετε τμήματα των μεσαιωνικών τειχών.

Η ιστορική οχύρωση περιβάλλει μεγάλο μέρος της παλιάς πόλης και προσφέρει διαφορετική οπτική στα σπίτια, τους πύργους και την κοιλάδα. Η περιήγηση είναι ιδιαίτερα όμορφη νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν τα χρώματα της πόλης αλλάζουν με το φως.

Στην καρδιά της παλιάς πόλης βρίσκεται η Marktplatz, η κεντρική πλατεία, με το Δημαρχείο και τον χαρακτηριστικό πύργο του. Από την κορυφή του πύργου μπορείτε να δείτε από ψηλά τις κόκκινες στέγες και το τοπίο γύρω από την πόλη.

Το Rothenburg αποτελεί, επίσης, έναν από τους πιο γνωστούς σταθμούς της Romantische Straße (Romantic Road), της δημοφιλούς τουριστικής διαδρομής που συνδέει ιστορικές πόλεις και τοπία της νότιας Γερμανίας.

Τον χειμώνα, η πόλη αποκτά ακόμη πιο παραμυθένια ατμόσφαιρα χάρη στην παραδοσιακή Reiterlesmarkt, τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Rothenburg, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο ιστορικό κέντρο.

Το μυστικό της γοητείας του Rothenburg, ωστόσο, δεν βρίσκεται σε ένα μόνο αξιοθέατο. Είναι η συνολική εικόνα: οι πύργοι που ξεπροβάλλουν πάνω από τις στέγες, τα χρώματα των προσόψεων και τα στενά δρομάκια που κάνουν μια απλή βόλτα στην πόλη να μοιάζει με ταξίδι σε άλλη εποχή.