Το Μονσαράζ συνδυάζει με τρόπο μοναδικό τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα με ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου στην περιφέρεια Αλεντέζου, στο κεντρικό και νότιο τμήμα της Πορτογαλίας, το μικρό οχυρωμένο χωριό διατηρεί τα πέτρινα σπίτια και τα στενά δρομάκια του, ενώ από τα τείχη του η θέα φτάνει μέχρι τη λίμνη Alqueva και τους ανοιχτούς ορίζοντες της πορτογαλικής υπαίθρου.

Η ιστορία του Μονσαράζ ξεκινά πολύ πριν από τον Μεσαίωνα, καθώς η περιοχή παρουσιάζει ίχνη ανθρώπινης παρουσίας εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ο λόφος κατοικήθηκε διαδοχικά από διαφορετικούς πολιτισμούς, ενώ κατά τον Μεσαίωνα απέκτησε στρατηγική σημασία λόγω της θέσης του κοντά στον ποταμό Guadiana και στα σύνορα με την Ισπανία. Το κάστρο και οι οχυρώσεις αποτελούν μέχρι σήμερα το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του τοπίου.

Μέσα στα τείχη, η εικόνα αλλάζει εντελώς

Λευκά σπίτια, πέτρα, στενά καλντερίμια και μικρές πλατείες δημιουργούν ένα σκηνικό που έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό χαρακτήρα του.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα βρίσκονται το κάστρο του 12ου αιώνα, η Torre de Menagem, η Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lagoa και το Museu do Fresco.

Το πραγματικό θέαμα, όμως, βρίσκεται έξω από τα τείχη. Από τα ψηλότερα σημεία του χωριού ανοίγεται η θέα προς τη λίμνη Alqueva, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ευρώπη με έκταση περίπου 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το νερό απλώνεται ανάμεσα στους λόφους και τις πεδιάδες του Αλεντέζου, δημιουργώντας ένα τοπίο που ταιριάζει απόλυτα με τον αργό ρυθμό της περιοχής.

Το φθινόπωρο είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εποχή για να γνωρίσει κανείς το Μονσαράζ, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες για περιήγηση, ενώ η γύρω περιοχή προσφέρεται για οινοτουρισμό, με το Αλεντέζου να αποτελεί σημαντική οινοπαραγωγική περιοχή.

Η τοπική κουζίνα προσθέτει ακόμη έναν λόγο για μια στάση, με χαρακτηριστικές γεύσεις όπως η açorda, οι migas και τα πιάτα με αρνί ή κυνήγι.

Και όταν πέσει το σκοτάδι, το χωριό αποκαλύπτει ένα ακόμη πλεονέκτημά του: βρίσκεται στην περιοχή Dark Sky Alqueva, που είναι γνωστή για τη χαμηλή φωτορύπανση και τις ιδιαίτερα καλές συνθήκες παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού.