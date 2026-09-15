Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται πλέον προς εναλλακτικούς προορισμούς, κουρασμένοι από τον υπερτουρισμό στα δημοφιλή κοσμικά μέρη. Για τον λόγο αυτό, αναζητούν αυθεντικά καταφύγια σε διάφορα σημεία του πλανήτη, που προσφέρουν πραγματικά χαλαρές στιγμές.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η ετήσια λίστα «Not Hot List» της Intrepid Travel αναδεικνύει κρυφά διαμαντάκια που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στους ανερχόμενους, εναλλακτικούς προορισμούς. Στη λίστα αυτή φιγουράρει και το Ντάλσλαντ (Dalsland) στη Σουηδία. Οι ντόπιοι, μάλιστα, το αποκαλούν «η Σουηδία σε μικρογραφία», καθώς καταφέρνει να συμπυκνώσει σε μια μικρή έκταση παρθένα δάση, παραδοσιακά κόκκινα σπιτάκια και ένα απέραντο δίκτυο από μαγευτικές λίμνες.

Τι να δείτε και τι να κάνετε στο Ντάλσλαντ

Σε αυτό το υπέροχο σουηδικό μέρος υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές για να δείτε, να κάνετε και να απολαύσετε τις διακοπές σας στο έπακρο.

Το Κανάλι του Ντάλσλαντ και το Υδραγωγείο στο Håverud

Το Κανάλι του Ντάλσλαντ (Dalslands Kanal) θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους υδάτινους δρόμους της Ευρώπης. Συνδέει ένα τεράστιο δίκτυο λιμνών, επιτρέποντας στους επισκέπτες να το εξερευνήσουν με καγιάκ, κανό ή με παραδοσιακά επιβατικά πλοιάρια. Το πιο διάσημο σημείο του είναι το Υδραγωγείο στο Håverud, ένα πραγματικό θαύμα της μηχανικής όπου ένα υδραγωγείο, μια σιδηροδρομική γέφυρα και μια γέφυρα αυτοκινήτων διασταυρώνονται εντυπωσιακά το ένα πάνω από το άλλο.

Παράδεισος για κανό και πεζοπορία

Με περισσότερες από 1.000 λίμνες, η περιοχή αποτελεί κορυφαίο προορισμό για paddling στην Ευρώπη. Το λιμναίο σύστημα DANO προσφέρει ατελείωτες υδάτινες διαδρομές μέσα στην άγρια φύση. Αν προτιμάτε τη στεριά, το Μονοπάτι των Προσκυνητών (The Pilgrim Trail) διασχίζει εκπληκτικά τοπία γεμάτα δάση και κορυφογραμμές σε μια διαδρομή άνω των 100 χιλιομέτρων. Επίσης, για όσους αναζητούν την απόλυτη απομόνωση και την αυθεντική σκανδιναβική ερημιά, το εθνικό πάρκο Tresticklan είναι η ιδανική επιλογή.

Ανακαλύπτοντας την πολιτιστική κληρονομιά

Το Ντάλσλαντ συνδυάζει τη φύση με μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που αξίζει να εξερευνήσετε. Στο Bengtsfors θα βρείτε το Halmens Hus (Το Σπίτι του Άχυρου), το μοναδικό μουσείο άχυρου στις Σκανδιναβικές χώρες που αναδεικνύει την παραδοσιακή τοπική τέχνη. Οι λάτρεις της σύγχρονης τέχνης μπορούν να επισκεφθούν το Dalslands Konstmuseum, το οποίο προσφέρει υπέροχη θέα στις γύρω λίμνες. Τέλος, μια στάση στο Högsbyn επιβάλλεται για να δείτε από κοντά τις εντυπωσιακές βραχογραφίες που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού.

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