Στη γη του Κραστ, στη νοτιοδυτική Σλοβενία, μιας περιοχής που έδωσε το όνομά της στο παγκόσμιο φαινόμενο του καρστικού τοπίου, το ποτάμι Ρέκα ακολουθεί μια ασυνήθιστη διαδρομή. Αφού διασχίσει την επιφάνεια, φτάνει στους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς και ξαφνικά χάνεται κάτω από τη γη, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια φαράγγια του κόσμου.

Το σύστημα των Σπηλαίων Skocjan εκτείνεται σε περίπου 6 χιλιόμετρα υπόγειων περασμάτων, με συνολικό βάθος που ξεπερνά τα 200 μέτρα.

Το εντυπωσιακότερο τμήμα είναι το υπόγειο φαράγγι του Ρέκα, όπου το ποτάμι περνά ανάμεσα σε κατακόρυφους ασβεστολιθικούς τοίχους, δημιουργώντας ένα σκηνικό που περισσότερο θυμίζει εξωτικό φυσικό τοπίο παρά σπηλιά. Σε ορισμένα σημεία το φαράγγι φτάνει περίπου τα 150 μέτρα ύψος και πάνω από 120 μέτρα πλάτος.

Εκεί όπου η σιωπή διακόπτεται από το νερό

Η εμπειρία αλλάζει μόλις το μονοπάτι φτάσει στο σημείο όπου εμφανίζεται ξανά ο Ρέκα. Ο ήχος του νερού αντηχεί στις τεράστιες αίθουσες, ενώ η διαδρομή περνά από τον περίφημο Cerkvenik Bridge, περίπου 45- 47 μέτρα πάνω από την κοίτη του ποταμού. Στο εσωτερικό, σύμφωνα με το National Geographic Travel, συναντώνται σταλακτίτες, σταλαγμίτες και εντυπωσιακοί σχηματισμοί, ανάμεσά τους και ο «Giant», ένας από τους μεγαλύτερους σταλαγμίτες του συστήματος.

Ανάμεσα στα πιο θεαματικά σημεία βρίσκεται και η Martel Chamber, μια γιγαντιαία υπόγεια αίθουσα με όγκο περίπου 2,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες γνωστές υπόγειες αίθουσες στον κόσμο.

Ένα φυσικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς

Η αξία των Σπηλαίων Skocjan δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή εικόνα τους. Η περιοχή έχει ιδιαίτερη οικολογική και αρχαιολογική σημασία, ενώ έρευνες έχουν αποκαλύψει ίχνη ανθρώπινης παρουσίας εδώ και περισσότερα από 5.000 χρόνια. Το 1986 εντάχθηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η επίσκεψη γίνεται με οργανωμένη ξενάγηση και η θερμοκρασία στο εσωτερικό κινείται γύρω στους 12°C. Για όποιον αναζητά ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ευρώπης, μακριά από τα προφανή αξιοθέατα, τα Skocjan πρέπει σίγουρα να προστεθεί στην ταξιδιωτική του λίστα.