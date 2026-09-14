Αν ψάχνετε για τον επόμενο hot προορισμό στην Ευρώπη που συνδυάζει κουλτούρα, εντυπωσιακά αξιοθέατα και κοσμοπολίτικη ζωή, μακριά όμως από τις ορδές των τουριστών, τότε θα τον βρείτε στη Δρέσδη, το κρυφό «διαμαντάκι» της Γερμανίας.

Από τα αυτοκρατορικά παλάτια και τις παγκόσμιας κλάσης γκαλερί, μέχρι τα cozy καφέ και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή, η Δρέσδη είναι ο ιδανικός προορισμός για ένα αξέχαστο city break. Είναι η πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Έλβα στην ανατολική Γερμανία, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Την αποκαλούν και η «Φλωρεντία του Έλβα», καθώς μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική και την εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική της.

Το κέντρο της πόλης φιλοξενεί κτίρια από την εποχή της Αναγέννησης, του Μπαρόκ και του Νεοκλασικισμού. Στα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθείς, αν βρεθείς στη Δρέσδη, είναι η εκκλησία Frauenkirche που χρονολογείται μεταξύ 1726 και 1743 και τα ανάκτορα Elbschlösser.

Το παλάτι Zwinger κατασκευάστηκε το 1733 θέλοντας να ξεπεράσει σε μεγαλοπρέπεια το αντίστοιχο των Βερσαλλιών. Η όπερα της Δρέσδης είναι, επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης. Σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει ο μπαρόκ καθεδρικός ναός της πόλης που φτάνει στο ψηλότερο σημείο του τα 83 μέτρα, ενώ φιλοξενεί στο εξωτερικό του 78 αγάλματα, τα οποία απεικονίζουν βιβλικές μορφές.

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