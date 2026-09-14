Ένα ταξίδι στο εξωτερικό και η γνωριμία με έναν καινούργιο προορισμό θα έπρεπε να είναι μια συναρπαστική εμπειρία. Ωστόσο, για ορισμένους τουρίστες, η συμπεριφορά των ντόπιων μπορεί να αφήσει μια λιγότερο ευχάριστη εντύπωση.

Οι Βρετανοί είναι γνωστοί για την προτίμησή τους στις οργανωμένες ουρές, αλλά και για την ευγένεια και την εξυπηρέτηση την οποία αναμένουν στις καθημερινές συναλλαγές τους. Αυτές οι συνήθειες, όμως, δεν συναντώνται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα.

Από τουρίστες που υποστηρίζουν ότι στην Ιταλία κάποιοι «κλέβουν» τη σειρά, μέχρι επισκέπτες που περιγράφουν το Παρίσι ως αφιλόξενο, υπάρχουν αρκετοί δημοφιλείς προορισμοί που έχουν αφήσει σε ταξιδιώτες την αίσθηση ότι οι ντόπιοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Jo Hayes, ιδρύτρια του EtiquetteExpert.org, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται απλώς για πολιτισμικές διαφορές και όχι απαραίτητα για αγένεια.

Παρίσι

Η ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας θεωρεί ότι το Παρίσι βρίσκεται «στην κορυφή της λίστας» όσον αφορά τις αφιλόξενες συμπεριφορές απέναντι στους επισκέπτες.

Όπως εξηγεί, ορισμένοι Παριζιάνοι δεν έχουν πάντα την πιο φιλική στάση, κυρίως απέναντι σε όσους δεν μιλούν γαλλικά.

Η ίδια αναφέρει ότι, όπως και πολλοί τουρίστες, γνωρίζει μόνο βασικές λέξεις και φράσεις, όπως «bonjour», «au revoir» και «merci». Παρότι πολλοί Παριζιάνοι μπορούν να μιλήσουν και να κατανοήσουν αγγλικά, υποστηρίζει ότι κάποιοι αρνούνται να το κάνουν και δείχνουν εκνευρισμένοι όταν οι τουρίστες δεν γνωρίζουν γαλλικά.

Η Hayes, πάντως, διευκρινίζει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν χαρακτηρίζει ολόκληρη τη Γαλλία. Αντίθετα, λέει ότι, όταν είχε επισκεφθεί άλλες περιοχές της χώρας, μακριά από την πρωτεύουσα, έχει τύχει να απολαύσει «μια υπέροχη υποδοχή».

Ιταλία

Η Ιταλία προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες χάρη στην κουζίνα, την τέχνη και την ιστορία της. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ουρές φαίνεται να αποτελεί πηγή εκνευρισμού για ορισμένους Βρετανούς επισκέπτες. Ένας τουρίστας έγραψε στο Reddit ότι έχει παρατηρήσει αρκετές φορές ανθρώπους να φτάνουν πίσω από εκείνον και, αν βρουν κάποιο πιο βολικό σημείο μπροστά, να περνούν απλώς μπροστά του.

Ως παράδειγμα ανέφερε μια ουρά για ένα παιχνίδι σε πανηγύρι, όπου άνθρωποι που είχαν φτάσει αργότερα πέρασαν μπροστά από την παρέα του χωρίς να πουν τίποτα. Όπως παρατήρησε, ούτε οι Ιταλοί που βρίσκονταν μαζί του έδειξαν να ενοχλούνται ιδιαίτερα.

Γερμανία

Η Γερμανία συχνά θεωρείται χώρα όπου οι άνθρωποι λειτουργούν με τάξη και οργάνωση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλοι οι τουρίστες φεύγουν με θετικές εντυπώσεις.

Ένας επισκέπτης του Βερολίνου περιέγραψε την εμπειρία του ως απογοητευτική, υποστηρίζοντας ότι απλές συναλλαγές σε τουριστικά γραφεία, σταθμούς τρένων και καταστήματα αντιμετωπίστηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, με «πλήρη αγένεια».

Μίλησε μάλιστα για μορφασμούς δυσαρέσκειας, ανέκφραστα βλέμματα και οδηγίες στα γερμανικά, παρότι, όπως είπε, ξεκαθάριζε από την αρχή ότι δεν μιλούσε τη γλώσσα.

Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα αποτελεί δημοφιλή προορισμό χάρη στην πλούσια ιστορία, τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και την κουζίνα της. Κάποιοι επισκέπτες, ωστόσο, έχουν περιγράψει μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητας στη χώρα. Ο Thomas Isacke, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σεούλ για τέσσερις ημέρες και βρέθηκε επίσης κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε ότι οι άνθρωποι του φάνηκαν «σκληροί» στη συμπεριφορά τους.

Υποστήριξε ότι συχνά του μιλούσαν απότομα και ότι στους δρόμους οι πεζοί περνούσαν δίπλα του σπρώχνοντας. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι μπορεί να παρερμήνευσε τη γλώσσα του σώματος και την αμεσότητα των ντόπιων.

Ένας άλλος τουρίστας ανέφερε ότι πέρασε έναν μήνα στη χώρα και αισθάνθηκε κάπως ανεπιθύμητος, κάνοντας λόγο για απροθυμία των ανθρώπων να βοηθήσουν, έλλειψη προσωπικού χώρου στα μέσα μεταφοράς και αγενή συμπεριφορά υπαλλήλων όταν δεν γνώριζε τους τοπικούς κανόνες.

Νέα Υόρκη

Οι ουρανοξύστες, το Άγαλμα της Ελευθερίας και η ατελείωτη διασκέδαση κάνουν τη Νέα Υόρκη έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, οι Νεοϋορκέζοι έχουν αποκτήσει τη φήμη ότι είναι κάπως ψυχροί απέναντι στους τουρίστες.

Μια χρήστης του TikTok αναρωτήθηκε γιατί οι κάτοικοι της πόλης φαίνονται τόσο δυστυχισμένοι και γιατί, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε τόσες αγενείς συμπεριφορές.

Από την άλλη πλευρά, η έντονη και βιαστική συμπεριφορά των Νεοϋορκέζων μπορεί απλώς να αντανακλά τον ρυθμό ζωής μιας τεράστιας και πολυσύχναστης πόλης.

Μαυροβούνιο

Το Μαυροβούνιο εξελίσσεται σε ολοένα δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, ένας ταξιδιώτης που το επισκέφθηκε περιέγραψε τη χώρα ως πανέμορφη, αλλά είχε κάποιες επιφυλάξεις για τη συμπεριφορά απέναντι στους τουρίστες.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις είχε την εντύπωση ότι οι επισκέπτες αντιμετωπίζονται κυρίως ως πηγή εισοδήματος. Οι καθημερινές συναναστροφές, όπως είπε, ήταν συχνά ουδέτερες ή απόμακρες, ακόμα και όταν ο ίδιος προσπαθούσε να είναι φιλικός.

Πολωνία, Τσεχία και Ουγγαρία

Η Jo Hayes συμπεριλαμβάνει επίσης την Πολωνία, την Τσεχία και την Ουγγαρία στη λίστα των χωρών όπου ορισμένοι τουρίστες μπορεί να αισθανθούν λιγότερο ευπρόσδεκτοι, ιδιαίτερα όσοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης ή Ανατολικής Ευρώπης.

Ωστόσο, η ίδια υπογραμμίζει ότι και εδώ η εξήγηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτισμικές διαφορές.

«Αυτό που οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ ή την Αυστραλία θα περιέγραφαν ως “ψυχρό” είναι απλώς φυσιολογικό για πολλούς από αυτούς τους λαούς», εξηγεί. Μάλιστα, όπως σημειώνει, οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες μπορεί να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο ακόμη και μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που συμπαθούν.