Στην ενδοχώρα της Ίστριας, μακριά από τις πολυσύχναστες παραθαλάσσιες πόλεις της Κροατίας, βρίσκεται το Hum, ένας μικροσκοπικός μεσαιωνικός οικισμός που έχει αποκτήσει τον ιδιαίτερο τίτλο του «μικρότερου χωριού στον κόσμο».

Με μόλις περίπου 20-30 κατοίκους, σύμφωνα με τις τοπικές τουριστικές πηγές, το Hum είναι τόσο μικρό ώστε μπορεί να εξερευνηθεί με τα πόδια σε πολύ λίγο χρόνο.

Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στο Hum χρονολογείται από το 1102, ενώ η σημερινή εικόνα του διατηρεί έντονα τα χαρακτηριστικά ενός οχυρωμένου μεσαιωνικού οικισμού.

Τα πέτρινα σπίτια, τα τείχη και οι πύλες δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν ανέγγιχτο από τον χρόνο. Η είσοδος στην πόλη γίνεται μέσα από τις ιστορικές πύλες, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η πλατεία, η εκκλησία και τα παραδοσιακά κτίσματα που μαρτυρούν τον παλιό ρόλο του Hum ως συνοριακού οχυρού.

Μια ξεχωριστή διαδρομή στην ιστορία της Κροατίας

Σύμφωνα με το European Tourism ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής είναι η Glagolitic Alley, μια διαδρομή περίπου 7 χιλιομέτρων που συνδέει το κοντινό Roc με το Hum. Κατά μήκος της υπάρχουν 11 μνημεία που αναφέρονται στην ιστορία της παλιάς σλαβικής γραφής και στον πολιτισμό της περιοχής.

Η διαδρομή δημιουργήθηκε μεταξύ 1977 και 1985 και αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο να γνωρίσει κανείς την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ίστριας.

Γιατί να επισκεφτείτε το Hum το φθινόπωρο

Το Hum είναι ιδιαίτερα ταιριαστό για ένα φθινοπωρινό ταξίδι στην Κροατία. Η κεντρική Ίστρια, με τους λόφους, τα δάση και τους μικρούς ιστορικούς οικισμούς της, προσφέρεται περισσότερο για εξερεύνηση με ήπιους ρυθμούς παρά για το κλασικό καλοκαιρινό πρόγραμμα των παραθαλάσσιων περιοχών της.

Στα τέλη Οκτωβρίου, μάλιστα, το Hum αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς φιλοξενεί μια γιορτή αφιερωμένη στα παραδοσιακά αποστάγματα της Ίστριας, με τη biska, το χαρακτηριστικό τοπικό ποτό από γκι, να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μετά την περιήγηση στα πέτρινα σοκάκια, αξίζει να δοκιμάσετε γεύσεις της περιοχής, όπως fuzi, τρούφα, τοπικά αλλαντικά και κρασιά της Ίστριας.