Αν αναζητάτε μια αυθεντική φθινοπωρινή απόδραση στην ηπειρωτική Ελλάδα, τότε θα στρέψετε το βλέμμα σας προς τη Μεσσηνία και συγκεκριμένα, την Καρδαμύλη. Είναι η περίοδος που ο πολύς κόσμος του καλοκαιριού έχει αποχωρήσει και το παραθαλάσσιο αυτό χωριό μεταμορφώνεται, αποκαλύπτοντας το πιο ατμοσφαιρικό και γαλήνιο πρόσωπό του.

Η φθινοπωρινή αύρα αναδεικνύει όλη τη γοητεία της Καρδαμύλης με τα μοναδικά πέτρινα αρχοντικά, τους ιστορικούς πύργους και τα στενά καλντερίμια, ενώ η φύση γύρω ντύνεται στα ωραιότερα χρώματα της εποχής. Με τη θάλασσα να διατηρεί ακόμα τη ζεστασιά της και τα μονοπάτια του βουνού να προσκαλούν για εξερεύνηση, η Καρδαμύλη το φθινόπωρο προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη θαλασσινή αύρα και την ορεινή μαγεία, μακριά από την κοσμοσυρροή.

Απέχει από την Καλαμάτα 38 χλμ., και είναι ένα μέρος που συνδυάζει θάλασσα και βουνό. Από τη μία πλευρά είναι τα ήρεμα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου κι από την άλλη ο επιβλητικός ορεινός όγκος του Ταΰγετου. Τα μνημεία της Καρδαμύλης υπάρχουν εκεί για να υπενθυμίζουν το παρελθόν της, ενώ μόλις λίγα μέτρα χωρίζουν την παλιά πόλη από τη νέα.

Η πλούσια ιστορία της αποτυπώνεται στον ιστορικό οικισμό της Παλαιάς Καρδαμύλης, οχυρωμένο σύμπλεγμα από πυργόσπιτα, χτισμένα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, του 18ου αιώνα. Στην Καρδαμύλη υπάρχουν πολλά πράγματα για να κάνετε, όπως βόλτες στις γύρω περιοχές. Για παράδειγμα, οι λάτρεις της θάλασσας θα απολαύσουν την υπέροχη Στούπα, με τα γαλαζοπράσινα νερά της, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων. Οι λάτρεις της πεζοπορίας θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πελοποννησιακή γη ακολουθώντας εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών στα ανατολικά της Καρδαμύλης.

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