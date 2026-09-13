Αν ψάχνετε έναν προορισμό στην Ευρώπη που δεν τον γνωρίζουν πολλοί, αυτός βρίσκεται στη Λετονία και δεν είναι άλλος από τη Λιέπαγια. Η παραθαλάσσια αυτή πόλη προς το παρόν επισκιάζεται από τη Ρίγα, αλλά όπως φαίνεται όχι για πολύ, καθώς ήδη φιγουράρει στις λίστες μεγάλων ταξιδιωτικών περιοδικών ως ένας από τους κορυφαίους ανερχόμενους εναλλακτικούς προορισμούς.

Οπότε τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να την ανακαλύψετε και να τη γνωρίσετε στην αυθεντική της μορφή. Μάλιστα, η Λιέπαγια έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού για το 2027.

Τι να δείτε οπωσδήποτε αν την επισκεφτείτε

Την παραλία και το Παραθαλάσσιο πάρκο: Η Λιέπαγια έχει μια από τις ομορφότερες παραλίες της Βαλτικής, με ψιλή, λευκή άμμο. Το πάρκο δίπλα της είναι τεράστιο, γεμάτο δέντρα, μονοπάτια για περπάτημα και ιστορικά ξύλινα σπίτια των αρχών του 20ού αιώνα.

Η Λιέπαγια έχει μια από τις ομορφότερες παραλίες της Βαλτικής, με ψιλή, λευκή άμμο. Το πάρκο δίπλα της είναι τεράστιο, γεμάτο δέντρα, μονοπάτια για περπάτημα και ιστορικά ξύλινα σπίτια των αρχών του 20ού αιώνα. Την περιοχή Karosta: Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της πόλης. Παλιότερα ήταν μια κλειστή, μυστική σοβιετική στρατιωτική βάση. Σήμερα εκεί θα δείτε την εντυπωσιακή Ορθόδοξη Μητρόπολη του Αγίου Νικολάου με τους χρυσούς τρούλους, αλλά και τις παλιές στρατιωτικές φυλακές (Karosta Prison), οι οποίες λειτουργούν πλέον ως μουσείο.

Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της πόλης. Παλιότερα ήταν μια κλειστή, μυστική σοβιετική στρατιωτική βάση. Σήμερα εκεί θα δείτε την εντυπωσιακή Ορθόδοξη Μητρόπολη του Αγίου Νικολάου με τους χρυσούς τρούλους, αλλά και τις παλιές στρατιωτικές φυλακές (Karosta Prison), οι οποίες λειτουργούν πλέον ως μουσείο. Το ιστορικό κέντρο και τα σοκάκια: Περπατήστε γύρω από την πλατεία Rožu Laukums. Η πόλη είναι γεμάτη με όμορφα κτίρια Art Nouveau, παλιές αποθήκες του λιμανιού και ξύλινη αρχιτεκτονική.

Περπατήστε γύρω από την πλατεία Rožu Laukums. Η πόλη είναι γεμάτη με όμορφα κτίρια Art Nouveau, παλιές αποθήκες του λιμανιού και ξύλινη αρχιτεκτονική. Το Μέγαρο Μουσικής Great Amber: Ένα υπερσύγχρονο, εντυπωσιακό κτίριο σε πορτοκαλί χρώμα που μοιάζει με κομμάτι κεχριμπάρι. Αν πετύχετε κάποια συναυλία, η ακουστική του είναι κορυφαία.

Η Λιέπαγια απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Ρίγα. Ο πιο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να πάτε είναι το λεωφορείο ή το τρένο από τον κεντρικό σταθμό της Ρίγας. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 με 3,5 ώρες.

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