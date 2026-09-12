Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ, όπως και ο καλοκαιρινός καιρός που σημαίνει ότι έχουμε έναν επιπλέον λόγο για μικρές φθινοπωρινές αποδράσεις εκτός πόλης. Η θερμοκρασία αυτή την περίοδο σχεδόν επιβάλλει θάλασσα, όμως και τα χωριά είναι ιδανική επιλογή για λίγες στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς.

Κι ένας ιδανικός προορισμός για αυτή την περίπτωση είναι η Τσαγκαράδα στο Πήλιο. Το γραφικό χωριό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ενώ φημίζεται και για τις τρεις υπέροχες παραλίες του. Η πιο γνωστή και πιο αναγνωρισμένη είναι αυτή του Μυλοποτάμου. Ο οικισμός είναι «βουτηγμένος» στην καταπράσινη φύση του Πηλίου και ξεχωρίζει επίσης για την απεριόριστη θέα του, αλλά και τα παραδοσιακά αρχοντικά που ακολουθούν με σεβασμό τις επιταγές της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.

Στην Τσαγκαράδα ξεχωρίζουν, ανάμεσα σε άλλα, η Αγία Παρασκευή, με σήμα κατατεθέν τον αιωνόβιο πλάτανο, η πλατεία των Ταξιαρχών, που είναι και η παλαιότερη συνοικία του χωριού, αλλά και η πλατεία της Αγίας Κυριακής στο νότιο τμήμα της Τσαγκαράδας. Αν πάλι είστε της πεζοπορίας, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το μεγαλείο της φύσης και τις ομορφιές του Πηλίου σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό.

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