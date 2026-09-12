Ας είμαστε ειλικρινείς. Η Μπολόνια στην Ιταλία δεν έχει τη φωτογένεια της Φλωρεντίας, ούτε το δέος της Ρώμης. Έχει όμως κάτι πολύ καλύτερο: αληθινή ζωή. Είναι μια πόλη γεμάτη φοιτητές που τρέχουν στα μαθήματα του αρχαιότερου πανεπιστημίου της Ευρώπης, ατελείωτες μεσαιωνικές στοές που σε προστατεύουν από τη βροχή (ή τον ήλιο) όσο εσύ απλώς χάνεσαι στα στενά της, αλλά το κυριότερο: είναι μία πόλη αυθεντική που «ζει» για τον εαυτό της.

Και αυτή ακριβώς η αυθεντικότητά της είναι που σε παρασύρει. Από το ζωντανό μελίσσι της Piazza Maggiore μέχρι τα κρυμμένα μπαρ στο Quadrilatero, η πρωτεύουσα της Εμίλια-Ρομάνια σε κερδίζει με τις μυρωδιές, τις φωνές και τα ζεστά της χρώματα. Γι’ αυτό και όσοι την επισκέπτονται, μένουν εντυπωσιασμένοι.

Τρεις λόγοι για να τη βάλεις στην ταξιδιωτική σου λίστα

Αρχικά, έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για τις στοές της, μήκους 60 χιλιομέτρων και τους τοξωτούς διαδρόμους της. Φιλοξενεί, επίσης, 24 μεσαιωνικούς πέτρινους πύργους, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων πύργων Ασινέλι και Γκαρισέντα που αποτελούν σήμα κατατεθέν της πόλης.

Όπως κάθε σύγχρονη πόλη, έτσι και η Μπολόνια είναι βολική κι εύκολα προσβάσιμη. Το γεγονός ότι τα βασικά της σημεία μπορεί κανείς να τα γυρίσει με τα πόδια, την καθιστά προσιτή και μας γλιτώνει από το κόστος της ενοικίασης ενός αυτοκινήτου. Επιπλέον, οι ντόπιοι είναι πολύ φιλικοί και η πόλη θεωρείται γενικά ασφαλής.

Τέλος, οι λάτρεις της γευσιγνωσίας μπορούν να εξερευνήσουν τις υπαίθριες αγορές της πόλης με τα χειροποίητα ζυμαρικά και να επισκεφτούν εστιατόρια με διάσημες σπεσιαλιτέ, όπως το αυθεντικό ragù alla bolognese σερβιρισμένο με φρέσκες ταλιατέλες (και όχι με σπαγγέτι, όπως έχουμε συνηθίσει οι υπόλοιποι!).

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