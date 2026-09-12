Η Τσεχία δεν είναι μόνο η Πράγα. Ναι, η πρωτεύουσα της χώρας είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης, ωστόσο υπάρχουν και άλλα μέρη στην Τσεχία, που όχι μόνο αξίζουν την προσοχή σου, αλλά θα πρέπει να μπουν στην ταξιδιωτική σου λίστα.

Κι ένα από αυτά τα μέρη είναι το Όλομουτς, η γραφική πόλη που θα σε μαγνητίσει με την ιστορική της γοητεία και τη ζωντάνια της, που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι γνωστή φοιτητούπολη. Το Όλομουτς συνδυάζει εντυπωσιακά μπαρόκ κτίρια και πλατείες που σφύζουν από ζωή, που δεν γίνεται να μη σε γοητεύσει. Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται η Horní náměstí, η Πλατεία της Παλιάς Πόλης με την περίφημη Στήλη της Αγίας Τριάδας που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Καφέ και ζαχαροπλαστεία πλαισιώνουν την πλατεία, ενώ τα ιστορικά κτίρια αφηγούνται την πλούσια παράδοση της πόλης.

Το Όλομουτς ξεχωρίζει για τον πολιτισμό και την ιστορία του. Μουσεία, εκκλησίες και γκαλερί πλαισιώνουν την επιβλητική Αρχιεπισκοπή και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βεντσέσλαου, δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη θρησκευτικό και ιστορικό πλούτο. Κάθε σοκάκι και κάθε γωνιά φαίνεται να αφηγείται ιστορίες αιώνων, προσκαλώντας σε μια βόλτα που συνδυάζει το παρελθόν με τη σύγχρονη ζωή της πόλης.

Η φοιτητική κοινότητα χαρίζει ζωντάνια στους δρόμους, με μικρά μπαρ, γκαλερί και πολιτιστικά events να γεμίζουν τις βραδιές με αυθεντικές τσέχικες εμπειρίες. Η νυχτερινή ζωή του Όλομουτς συνδυάζει τη ζωντάνια με την ηρεμία, προσφέροντας έναν τρόπο να βιωθεί η πόλη χωρίς τους μεγάλους τουριστικούς συνωστισμούς.

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