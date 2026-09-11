Ο Αύγουστος, ένας από τους σημαντικότερους μήνες της θερινής περιόδου, επιβεβαίωσε τη δυναμική της αεροπορικής κίνησης στην Ελλάδα, με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται και λειτουργεί η Fraport Greece να καταγράφουν νέο ιστορικό υψηλό.

Συνολικά, τον Αύγουστο του 2026 διακινήθηκαν 7,13 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 6,78 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,1% ή περίπου 345.000 επιπλέον επιβάτες μέσα σε έναν χρόνο.

Η επίδοση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ξεπέρασε το όριο των 7 εκατομμυρίων επιβατών σε έναν μόνο μήνα. Παράλληλα, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο επιβάτες μέσα στον ίδιο μήνα.

Η διεθνής κίνηση παρέμεινε ο βασικός μοχλός ανάπτυξης

Η άνοδος της επιβατικής κίνησης στηρίχθηκε κυρίως στις διεθνείς μετακινήσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 6,16 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Η διεθνής κίνηση αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κίνησης των αεροδρομίων της Fraport Greece.

Ανοδικά κινήθηκε και η εσωτερική κίνηση, η οποία έφτασε τους 968.166 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,7% σε ετήσια βάση.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στη διεθνή άνοδο είχαν μεταξύ άλλων τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, των Χανίων, της Κεφαλονιάς, της Μυκόνου και της Σκιάθου.

Οι προορισμοί που ξεχώρισαν

Η Κέρκυρα ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Αυγούστου, καθώς η συνολική της κίνηση ανήλθε σε 1.028.857 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με πέρυσι.

Ισχυρή ήταν η εικόνα και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς:

Τα Χανιά εξυπηρέτησαν 776.425 επιβάτες , αυξημένους κατά 6,3% .

, αυξημένους κατά . Η Ρόδος κατέγραψε 1.377.659 επιβάτες , σημειώνοντας άνοδο 4% .

, σημειώνοντας άνοδο . Η Θεσσαλονίκη έφτασε τους 966.497 επιβάτες , με αύξηση 6,1% .

, με αύξηση . Η Κεφαλονιά σημείωσε άνοδο 12,4%, ενώ η Σκιάθος 13,4%.

Περισσότερες πτήσεις και διευρυμένη χωρητικότητα

Η αυξημένη ζήτηση συνοδεύτηκε από ενίσχυση του πτητικού έργου. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50.903 πτήσεις, έναντι 48.439 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,1%.

Η αύξηση της προσφοράς θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω της χρήσης μεγαλύτερων αεροσκαφών και της επέκτασης των δικτύων πτήσεων, οδήγησε σε ελαφρά υποχώρηση του μέσου συντελεστή πληρότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 86,9%, έναντι 88,1% τον Αύγουστο του 2025.

Πάνω από 27,7 εκατ. επιβάτες από την αρχή του 2026

Η δυναμική του Αυγούστου έρχεται να προστεθεί στη θετική πορεία του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει συνολικά 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένους κατά 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η διεθνής κίνηση στο οκτάμηνο ανήλθε σε 22,15 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ η εσωτερική κίνηση ξεπέρασε τα 5,5 εκατομμύρια επιβάτες.

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχθεί περίπου 280 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα της χώρας και την τουριστική ανάπτυξη.