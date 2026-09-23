Στην ήσυχη γαλλική ύπαιθρο, όχι μακριά από την Αμιένη, το χωριό Naours κρύβει ένα από τα πιο ασυνήθιστα ιστορικά αξιοθέατα της βόρειας Γαλλίας. Κάτω από τον λόφο του Guet βρίσκεται η Cité Souterraine de Naours, ένα εκτεταμένο υπόγειο σύμπλεγμα που δημιουργήθηκε αρχικά ως λατομείο κιμωλίας και στη συνέχεια μετατράπηκε σε καταφύγιο για τον τοπικό πληθυσμό.

Οι πρώτες στοές άρχισαν να διαμορφώνονται από τον 15ο αιώνα, ενώ από τον 17ο αιώνα το υπόγειο δίκτυο χρησιμοποιούνταν ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους πολέμων και επιδρομών. Στην τοπική διάλεκτο της Πικαρδίας, τέτοια κρυφά καταφύγια ονομάζονταν muches, δηλαδή «κρυψώνες». Το δίκτυο οργανώθηκε με τρόπο που θυμίζει πραγματικό υπόγειο οικισμό, με στοές, δωμάτια, χώρους αποθήκευσης, πηγάδια και θρησκευτικούς χώρους.

Μια πόλη κάτω από τη γαλλική ύπαιθρο

Η κλίμακα του χώρου είναι αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο, καθώς όπως αναφέρει το Explore France, υπάρχουν 28 υπόγειες στοές και σχεδόν 300 δωμάτια, δημιουργώντας ένα δίκτυο που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του είδους του στη βόρεια Γαλλία.

Η ιστορία του Naours, όμως, δεν σταματά στον Μεσαίωνα. Στις αρχές του 20ού αιώνα το υπόγειο συγκρότημα άνοιξε για το κοινό και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετατράπηκε σε έναν απρόσμενο προορισμό για στρατιώτες που βρίσκονταν μακριά από την πρώτη γραμμή. Βρετανοί, Αυστραλοί και άλλοι στρατιώτες επισκέπτονταν τις στοές ως μέρος της ζωής τους στα μετόπισθεν.

Το πιο ενδιαφέρον ίχνος αυτής της περιόδου βρίσκεται στους τοίχους. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το 2013 έως το 2018 αποκάλυψαν περίπου 3.200 επιγραφές και υπογραφές στρατιωτών, πολλές από τις οποίες είχαν παραμείνει απαρατήρητες για δεκαετίες. Περίπου 1.800 αποδίδονται σε Αυστραλούς στρατιώτες, ενώ υπάρχουν επίσης επιγραφές Βρετανών, Ιρλανδών, Σκωτσέζων, Αμερικανών και Γάλλων.

Έτσι, η επίσκεψη στο Naours δεν είναι απλώς μια εξερεύνηση ενός εντυπωσιακού υπόγειου λαβύρινθου. Είναι μια διαφορετική ματιά στην ιστορία της Γαλλίας, όπου οι ίδιες στοές που κάποτε προστάτευαν τους κατοίκους της περιοχής διασώζουν σήμερα τα ίχνη ανθρώπων που πέρασαν από εκεί έναν αιώνα πριν.

Σημείωση: Το υπόγειο συγκρότημα είναι κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ το πάρκο, το κέντρο ερμηνείας για τα γκράφιτι του 1914- 1918 και άλλες δραστηριότητες παραμένουν ανοιχτά.