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Ανάμεσα στα δέντρα του Kromlau Park στη Σαξονία, μια λεπτή πέτρινη γέφυρα δημιουργεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά οπτικά φαινόμενα της Γερμανίας.

Η Rakotzbrücke, γνωστή ως «Γέφυρα του Διαβόλου», έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η καμπύλη της να καθρεφτίζεται στο νερό και, από συγκεκριμένη οπτική γωνία, να σχηματίζει έναν σχεδόν τέλειο κύκλο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό, ιδιαίτερα όταν η επιφάνεια του Rakotzsee παραμένει απόλυτα ήρεμη. Γύρω της απλώνεται ο καταπράσινος Rhododendronpark Kromlau, με ροδόδενδρα, αζαλέες και μονοπάτια που συμπληρώνουν το παραμυθένιο τοπίο.

Ένα αρχιτεκτονικό έργο μέσα στη φύση

Rakotzbrücke: Η «Γέφυρα του Διαβόλου» στη Γερμανία

Η Rakotzbrücke κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ρομαντικής αισθητικής των τοπίων της εποχής, όπου η αρχιτεκτονική σχεδιαζόταν ώστε να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον.

Μάλιστα, η ονομασία «Γέφυρα του Διαβόλου» δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς η εξαιρετικά λεπτή κατασκευή και το σχεδόν τέλειο τόξο της δημιούργησαν τον θρύλο ότι ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί μόνο από τον ίδιο τον Διάβολο.
Rakotzbrücke: Η «Γέφυρα του Διαβόλου» στη Γερμανία

Σήμερα, η γέφυρα αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο σημείο του Rhododendronpark Kromlau, ενός μεγάλου πάρκου περίπου 200 εκταρίων, γνωστού για τα εντυπωσιακά τοπία του και τις εκτεταμένες φυτεύσεις ροδόδενδρων και αζαλεών.

Η καλύτερη στιγμή για να τη δείτε

Rakotzbrücke: Η «Γέφυρα του Διαβόλου» στη Γερμανία

Η Rakotzbrücke είναι φωτογενής όλες τις εποχές, όμως την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού το σκηνικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση, όταν ανθίζουν τα ροδόδενδρα και οι αζαλέες.

Ο επίσημος τουριστικός ιστότοπος της Σαξονίας προτείνει, επίσης, τις απογευματινές ώρες, όταν το φως του ήλιου μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακές αντανακλάσεις στο νερό.