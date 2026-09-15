Στην κορυφή του όρους Μπουζλούντζα, στην κεντρική Βουλγαρία, ένα παράξενο κυκλικό κτίριο μοιάζει να έχει προσγειωθεί από έναν άλλο πλανήτη.

Το Μνημείο Buzludzha, με τη χαρακτηριστική μορφή του που θυμίζει γιγάντιο UFO, αποτελεί ένα από τα πιο ασυνήθιστα δείγματα μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ευρώπη και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά αξιοθέατα της χώρας.

Ένα μνημείο με ταραχώδη ιστορία

Πίσω από τη φουτουριστική αρχιτεκτονική του κρύβεται μια σημαντική σελίδα της βουλγαρικής ιστορίας. Η κορυφή Buzludzha συνδέεται με την ίδρυση του πρώτου βουλγαρικού σοσιαλιστικού κόμματος, καθώς το 1891 πραγματοποιήθηκε εκεί η συνάντηση που οδήγησε στη δημιουργία του Βουλγάρικου Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος, που αποτέλεσε τον προπομπό του μεταγενέστερου κομμουνιστικού κόμματος.

Το σημερινό μνημείο άνοιξε τον Αύγουστο του 1981, έπειτα από περισσότερα από επτά χρόνια κατασκευής. Το έργο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκεόργκι Στοΐλοφ και ήταν πραγματικά κολοσσιαίο για την εποχή του: χρησιμοποιήθηκαν περίπου 70.000 τόνοι σκυροδέματος, 3.000 τόνοι οπλισμένου χάλυβα και 40 τόνοι επιχρυσωμένου γυαλιού, ενώ περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κατασκευή.

Στο εσωτερικό κρύβεται ένας εντυπωσιακός θησαυρός

Αν και από μακριά το κτίριο εντυπωσιάζει κυρίως για το σχήμα του, το εσωτερικό του ήταν εξίσου φιλόδοξο. Η κεντρική αίθουσα διακοσμήθηκε με σχεδόν 1.000 τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτών, τα οποία παρουσίαζαν ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα μέσα από την οπτική της σοσιαλιστικής περιόδου.

Αν και το μνημείο λειτούργησε μόλις για περίπου οκτώ χρόνια, σύμφωνα με το Buzludzha Project, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν από τις εγκαταστάσεις του μέχρι το 1989. Μετά την πολιτική αλλαγή στη Βουλγαρία, εγκαταλείφθηκε και σταδιακά λεηλατήθηκε, αφήνοντας πίσω ένα εντυπωσιακό αλλά φθαρμένο κέλυφος.

Από εγκαταλελειμμένο σύμβολο σε πολιτιστική κληρονομιά

Σήμερα το Buzludzha βρίσκεται στο επίκεντρο μιας προσπάθειας διάσωσης, καθώς το Buzludzha Project Foundation, που ιδρύθηκε το 2015, εργάζεται για τη συντήρηση του μνημείου και την προστασία των ψηφιδωτών.

Το 2018 το μνημείο εντάχθηκε από την Europa Nostra στα 7 Πιο Απειλούμενα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Ακόμη κι αν δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, εξωτερικά το Buzludzha παραμένει ένα από τα πιο παράξενα και φωτογενή τοπία της Βουλγαρίας -ένα τεράστιο αρχιτεκτονικό «UFO» στην καρδιά των Βαλκανίων, όπου η ιστορία, η πολιτική και ο μεταπολεμικός μοντερνισμός συναντώνται σε ένα από τα πιο απρόσμενα αξιοθέατα της Ευρώπης.