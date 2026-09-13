Η ώρα που θα επιλέξετε να σηκωθείτε από τη θέση σας σε μια πτήση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αν έχετε βρεθεί να περιμένετε στον διάδρομο με το βλέμμα καρφωμένο στην τουαλέτα ή να προσπαθείτε να περάσετε ανάμεσα από καρότσια και επιβάτες, τότε γνωρίζετε ότι ακόμη και μια τόσο απλή ανάγκη μπορεί να γίνει μικρή ταλαιπωρία.

Οι ειδικοί, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια στιγμή κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που μπορεί να σας εξασφαλίσει περισσότερη ησυχία και λιγότερη αναμονή.

Οι βασικοί κανόνες είναι, φυσικά, δεδομένοι: η τουαλέτα δεν είναι διαθέσιμη κατά την απογείωση και την προσγείωση, ενώ όταν ανάψει η ένδειξη «δέστε τις ζώνες σας» οι επιβάτες οφείλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους. Αν, όμως, μπορείτε να επιλέξετε πότε θα σηκωθείτε, υπάρχει μια στιγμή που φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα από τις υπόλοιπες.

Σύμφωνα με αεροσυνοδό μεγάλης διεθνούς αεροπορικής εταιρείας που μίλησε στο Travel + Leisure, ένα από τα καλύτερα «παράθυρα» είναι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σερβιρίσματος του γεύματος. Εκείνη τη στιγμή οι περισσότεροι επιβάτες έχουν ήδη φάει, το πλήρωμα έχει αρχίσει να απομακρύνει τα σκεύη και η καμπίνα περνά σταδιακά στη μεγαλύτερη περίοδο ηρεμίας της πτήσης.

Αντίθετα, η ώρα λίγο πριν από την προσγείωση είναι από τις χειρότερες επιλογές. Όταν ανακοινωθεί ότι το αεροσκάφος ξεκινά την κάθοδό του, αρκετοί επιβάτες σπεύδουν ταυτόχρονα στις τουαλέτες. Στις πτήσεις όπου υπάρχει δεύτερο γεύμα, αυτό συχνά σερβίρεται περίπου μία έως μιάμιση ώρα πριν από την άφιξη, δημιουργώντας ακόμη μία πιθανή «αιχμή» κίνησης.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ακόμη καλύτερη στιγμή: όταν οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνται. Ιδιαίτερα στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, η περίοδος κατά την οποία η καμπίνα χαμηλώνει τα φώτα και οι περισσότεροι επιβάτες παρακολουθούν μια ταινία ή έχουν αποκοιμηθεί προσφέρει έναν πιο ήσυχο διάδρομο και λιγότερη αναμονή.

Η ταξιδιωτική σύμβουλος Rani Cheema προτείνει, από την πλευρά της, η στρατηγική να ξεκινά ήδη από το αεροδρόμιο: χρησιμοποιεί την τουαλέτα πριν από την επιβίβαση και, εφόσον υπάρχει χρόνος, ξανά πριν από την απογείωση. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, προτιμά να περιμένει μέχρι να κοιμηθούν οι περισσότεροι επιβάτες.

Μια λεπτομέρεια που μπορεί, επίσης, να κάνει διαφορά είναι η θέση της τουαλέτας. Οι τουαλέτες που βρίσκονται σε πιο εμφανή σημεία τείνουν να συγκεντρώνουν περισσότερη κίνηση, οπότε μια λιγότερο ορατή επιλογή στο πίσω μέρος του αεροσκάφους μπορεί, κάποιες φορές, να αποδειχθεί πιο πρακτική.