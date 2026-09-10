Στη δυτική Σικελία, πάνω από την πόλη του Τράπανι, βρίσκεται ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς ιστορικούς οικισμούς του νησιού.

Η Έριτσε είναι χτισμένη στην κορυφή του ομώνυμου όρους, σε υψόμετρο 751 μέτρων, και προσφέρει ένα σκηνικό όπου η μεσαιωνική αρχιτεκτονική συναντά ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο. Από τα ψηλότερα σημεία της, το βλέμμα φτάνει προς τις ακτές του Τράπανι, τις αλυκές και το αρχιπέλαγος των Αιγάδων.

Η αίσθηση ότι ο χρόνος έχει σταματήσει γίνεται έντονη ήδη από την Porta Trapani, μία από τις εισόδους στην παλιά πόλη. Από εκεί ξεκινά η περιπλάνηση σε στενά πλακόστρωτα δρομάκια, μικρές πλατείες, πέτρινα κτίρια, εκκλησίες και ιστορικά αρχοντικά.

Η Έριτσε είναι γνωστή για τη μεσαιωνική της ατμόσφαιρα, ενώ η ομίχλη και τα σύννεφα που συχνά σκεπάζουν την κορυφή του βουνού προσθέτουν μια σχεδόν μυστηριακή διάσταση στο τοπίο.

Ένα ταξίδι στην ιστορία της Έριτσε

Η ιστορία της Έριτσε δεν ξεκινά στον Μεσαίωνα. Οι απαρχές της συνδέονται με τους Ελύμους, έναν αρχαίο λαό της δυτικής Σικελίας, ενώ το βουνό αποτέλεσε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο στην αρχαιότητα. Εκεί υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη θεότητα που συνδέθηκε αρχικά με την Αφροδίτη και αργότερα με τη ρωμαϊκή Venus Erycina.

Στον Μεσαίωνα, οι Νορμανδοί αξιοποίησαν τη στρατηγική θέση της κορυφής και κατασκεύασαν το Κάστρο της Αφροδίτης, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Έριτσε.

Το κάστρο χτίστηκε τον 12ο αιώνα στην περιοχή του αρχαίου ιερού και σήμερα αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο του οικισμού. Από την περιοχή του κάστρου, η θέα προς τη δυτική Σικελία είναι εντυπωσιακή.

Δίπλα στο κάστρο βρίσκονται οι Κήποι του Balio, από τα πιο όμορφα σημεία για να απολαύσει κανείς το τοπίο. Σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανοίγεται η θέα προς τον κόλπο του Τράπανι, το ακρωτήριο του San Vito Lo Capo, τις αλυκές και τα νησιά των Αιγάδων.

Στην παλιά πόλη αξίζει να αναζητήσει κανείς και την Chiesa Madre, αφιερωμένη στη Santa Maria Assunta, η οποία ξεχωρίζει για το τετράγωνο καμπαναριό της, που είχε και αμυντικό και εποπτικό ρόλο.

Η Έριτσε διαθέτει πολλές ιστορικές εκκλησίες και για τον λόγο αυτό είναι γνωστή παραδοσιακά ως «Πόλη των εκατό εκκλησιών», παρότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μικρότερος.

Μια πόλη που βλέπει τη Σικελία από ψηλά

Η Έριτσε, ωστόσο, δεν είναι προορισμός μόνο για τους λάτρεις της ιστορίας. Η βόλτα στα πέτρινα σοκάκια, η θέα και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα αποτελούν μέρος της εμπειρίας.

Η πόλη είναι, επίσης, γνωστή για τις τοπικές χειροτεχνίες και, κυρίως, για τα παραδοσιακά γλυκά της, πολλές από τις συνταγές των οποίων συνδέονται με τα παλιά μοναστήρια της περιοχής.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους για να φτάσει κανείς στην Έριτσε είναι το τελεφερίκ από το Τράπανι. Η διαδρομή ανεβαίνει προς το βουνό και προσφέρει εντυπωσιακή θέα στις αλυκές, τη θάλασσα και το αρχιπέλαγος των Αιγάδων.

Και όταν η κορυφή καλύπτεται από σύννεφα και ομίχλη, τα πέτρινα σοκάκια, τα τείχη και οι παλιές εκκλησίες αποκτούν μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Τότε γίνεται εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Έριτσε θεωρείται μία από τις πιο γοητευτικές μεσαιωνικές πόλεις στη Σικελία.