Στην Κάτω Μεριά της Αμοργού -όπως ονομάζουν οι ντόπιοι τη νοτιοδυτική, πιο άγρια και αυθεντική πλευρά του νησιού- ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει γύρω από ένα σκουριασμένο κουφάρι. Το «Ολυμπία», που προσάραξε το 1980 στον όρμο του Λίβερου, δεν είναι πια απλώς ένα πλοίο. Παραδομένο στη σκουριά και την αδυσώπητη φθορά του χρόνου, είναι ένα ναυάγιο που αποπνέει μια σπάνια, μελαγχολική γοητεία.

Είναι κι ένας τόπος που αξίζει να περπατήσεις, να αφουγκραστείς και να φωτογραφίσεις με σεβασμό. Το πλοίο προσάραξε στην ακτή της Καλοταρίτισσας, το 1980. Από τότε, το ναυάγιο έχει γίνει σημείο αναφοράς και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Το «Ολυμπία» ήταν ένα μικρό εμπορικό πλοίο, το οποίο αντιμετώπισε προβλήματα στη διάρκεια μιας κακοκαιρίας και τελικά προσάραξε στην ακτή. Το πλήρωμα κατάφερε να το εγκαταλείψει με ασφάλεια, αλλά εκείνο παρέμεινε εκεί, μισοβυθισμένο και εγκαταλειμμένο.

Το ναυάγιο του «Ολυμπία» έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη λόγω της εντυπωσιακής του εμφάνισης και της ευκολίας με την οποία μπορεί κανείς να το επισκεφτεί. Βρίσκεται σε μια όμορφη παραλία με κρυστάλλινα νερά, και το σκηνικό είναι εντυπωσιακό, ειδικά για τους φωτογράφους και τους λάτρεις της κατάδυσης. Πολλοί τουρίστες και φωτογράφοι επισκέπτονται την περιοχή για να δουν το ναυάγιο από κοντά και να απολαύσουν την όμορφη παραλία.

Το ναυάγιο απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα όταν εμφανίστηκε στην ταινία του Λουκ Μπεσόν, «Το Απέραντο Γαλάζιο» (The Big Blue), η οποία κυκλοφόρησε το 1988. Η πρόσβαση είναι δυνατή με βάρκα από το λιμάνι της Καλοταρίτισσας ή με πεζοπορία από το ίδιο λιμάνι. Η διαδρομή με τα πόδια δεν είναι πολύ δύσκολη και προσφέρει όμορφη θέα της περιοχής.

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