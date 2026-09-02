Το 2000, η ταινία «Η Παραλία» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε στον πλανήτη μια κρυφή, ονειρική παραλία που έμοιαζε ψεύτικη. Σήμερα, 26 χρόνια μετά, ο κόλπος Maya Bay και το σύμπλεγμα των νησιών Phi Phi στην Ταϊλάνδη, εξακολουθούν να μαγεύουν με την ίδια ακριβώς ένταση.

Στα καταγάλανα νερά της θάλασσας του Ανταμάν, τα εντυπωσιακά νησιά αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κι επιθυμητούς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η Maya Bay παραμένει το σήμα κατατεθέν της περιοχής, ενώ μετά από μια περίοδο προστασίας για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και των κοραλλιογενών υφάλων, ο κόλπος είναι πλέον προσβάσιμος κάτω από αυστηρούς κανόνες βιωσιμότητας.

Το σύμπλεγμα αποτελείται από πολλά νησιά, αλλά το Phi Phi Don είναι το μοναδικό κατοικημένο. Εδώ χτυπά ο παλμός της διαμονής και της διασκέδασης. Το νησί είναι εντελώς απαλλαγμένο από αυτοκίνητα, γεγονός που σημαίνει ότι θα μετακινείστε αποκλειστικά με τα πόδια ή με τις παραδοσιακές ξύλινες βάρκες. Στο Tonsai Village, το κεντρικό λιμάνι, θα βρείτε μια ζωντανή αγορά γεμάτη πολύχρωμα μαγαζιά, εστιατόρια με φρέσκο ψάρι, καταδυτικά κέντρα και μπαρ. Για την απόλυτη εμπειρία, ανεβείτε στο Phi Phi Viewpoint: μια πεζοπορία 20-30 λεπτών από τα απότομα σκαλιά θα σας ανταμείψει με την πιο εμβληματική θέα της στενής λωρίδας γης που ενώνει τους δύο κόλπους του νησιού. Η ιδανική ώρα για να βρεθείτε εκεί είναι εκείνη του ηλιοβασιλέματος.

Εμπειρίες που δεν πρέπει να χάσετε

Island Hopping με τις παραδοσιακές βάρκες: Νοικιάστε μια ιδιωτική παραδοσιακή βάρκα για να εξερευνήσετε το Phi Phi Leh (το ακατοίκητο νησί). Κάντε μια στάση στη Pileh Lagoon για βουτιές σε νερά που μοιάζουν με πισίνα, και δείτε τη Viking Cave με τις ιστορικές τοιχογραφίες.

Καταδύσεις: Ο θαλάσσιος πλούτος γύρω από τα νησιά είναι μαγευτικός. Στο Shark Point και γύρω από το Bamboo Island θα κολυμπήσετε δίπλα σε πολύχρωμα κοράλλια, θαλάσσιες χελώνες και ακίνδυνους υφαλοκαρχαρίες.

Monkey Beach: Μια μοναδική παραλία όπου οι μόνιμοι κάτοικοι είναι… άγριες μαϊμούδες. Η επίσκεψη εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι επιθετικές, ειδικά όταν θέλουν να αρπάξουν φαγητό. Για την ασφάλειά σας, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων, μην τις ταΐζετε ποτέ, μην τις κοιτάτε επίμονα στα μάτια γιατί το εκλαμβάνουν ως απειλή και μπορεί να σας επιτεθούν, ενώ φυλάξτε καλά τα προσωπικά σας αντικείμενα και κλείστε το φερμουάρ της τσάντας, μια και οι μαϊμούδες είναι «κλέφτρες» και αρπάζουν ό,τι τους γυαλίσει. Σε περίπτωση που σας γρατζουνίσουν ή σας δαγκώσουν, πλύνετε καλά το σημείο κι επισκεφθείτε άμεσα ένα τοπικό ιατρείο.

Νυχτερινή ζωή: Όταν πέφτει ο ήλιος, η παραλία Loh Dalum μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο πάρτι. Τα Phi Phi φημίζονται για τα εντυπωσιακά σόου με φωτιές που διοργανώνουν τα παραθαλάσσια μπαρ. Η μουσική, τα διάσημα «buckets» (κοκτέιλ σε κουβαδάκια) και ο χορός δίπλα στο κύμα κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Χρήσιμα tips για το ταξίδι σας

Πότε να πάτε: Η ιδανική περίοδος είναι από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, όταν ο καιρός είναι ξηρός και η θάλασσα ήρεμη.

Πώς να πάτε: Η πρόσβαση γίνεται με φέρι ή ταχύπλοο από το Πουκέτ ή το Κράμπι. Η διαδρομή διαρκεί από 45 λεπτά έως 2 ώρες.

Σεβασμός στο περιβάλλον: Μην αγγίζετε τα κοράλλια, χρησιμοποιείτε αντηλιακά φιλικά προς τους υφάλους (reef-safe) και μην αφήνετε σκουπίδια.

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