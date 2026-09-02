Αν πιστεύεις ότι το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μόνο κίτρινα, καφέ ή πορτοκαλί χρώματα, η φύση έχει έναν τρόπο να σε εκπλήξει ευχάριστα με το πιο έντονο, κατακόκκινο χρώμα της. Αρκεί να ταξιδέψεις μέχρι τη βορειοανατολική Κίνα, στην περιοχή Παντζίν της επαρχίας Λιαονίνγκ, όπου κρύβεται ένα από τα πιο συναρπαστικά φυσικά τοπία στον κόσμο: η Κόκκινη Παραλία.

Παρά το όνομά της, μην περιμένεις πως πρόκειται για μια εντυπωσιακή παραλία για κολύμπι. Στην πραγματικότητα είναι ένας απέραντος, προστατευόμενος υγρότοπος που κάθε φθινόπωρο μεταμορφώνεται σε μια φλογερή «θάλασσα» από βαθύ βυσσινί χρώμα.

Το μυστικό πίσω από το κόκκινο θαύμα

Υπεύθυνο για αυτό το οπτικό υπερθέαμα είναι το Suaeda salsa, ένα σπάνιο είδος αλόφυτου. Πρόκειται για ένα φυτό που ευδοκιμεί αποκλειστικά σε αλκαλικά και εξαιρετικά αλμυρά εδάφη. Το Suaeda salsa αρχίζει να γεννιέται τον Απρίλιο με ένα απαλό, ζωηρό πράσινο χρώμα, το οποίο διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, καθώς μπαίνει ο Σεπτέμβριος και το φυτό ωριμάζει απορροφώντας τα άλατα, αρχίζει να αλλάζει χρώμα. Μέσα σε λίγες μέρες, το πράσινο δίνει τη θέση του σε ένα συγκλονιστικό, βαθύ κόκκινο της φωτιάς.

Γιατί το φθινόπωρο είναι η απόλυτη εποχή για να επισκεφτεί κανείς την Κόκκινη Παραλία

Η ιδανική περίοδος για να την επισκεφθεί κανείς, είναι από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτή την εποχή, η χρωματική ένταση φτάνει στο peak της. Το τοπίο μοιάζει με έναν τεράστιο, ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. Επιπλέον, το φθινόπωρο συμπίπτει με την περίοδο μετανάστευσης των πουλιών. Ο υγρότοπος αποτελεί τον μεγαλύτερο καλαμιώνα στον κόσμο και φιλοξενεί πάνω από 260 είδη πουλιών.

Λόγω της τεράστιας οικολογικής σημασίας της περιοχής, το μεγαλύτερο μέρος του υγροτόπου είναι αυστηρά κλειστό για το κοινό, διασφαλίζοντας την προστασία των φυτών και των ζώων. Ωστόσο, η τουριστική ζώνη έχει διαμορφωθεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν πάνω σε έναν ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο διάδρομο μήκους 2 χιλιομέτρων, ο οποίος είναι υπερυψωμένος πάνω από τα κόκκινα φυτά. Καθώς περπατάς, νιώθεις ότι αιωρείσαι πάνω από ένα απέραντο κόκκινο χαλί, με τον φθινοπωρινό άνεμο να δημιουργεί κύματα στα φυτά κάτω από τα πόδια σου.

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