Στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στην πολιτεία του Βαϊόμινγκ, υπάρχει ένα απόκοσμο μέρος, το οποίο η NASA χρησιμοποιεί για να κατανοήσει πώς θα μπορούσε να μοιάζει η ζωή στον Άρη. Ο λόγος για το Grand Prismatic Spring, τη μεγαλύτερη θερμή πηγή στις ΗΠΑ και την τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο.

Ένα ζωντανό γεωλογικό θαύμα που καθηλώνει εκατομμύρια ταξιδιώτες με τα εξωπραγματικά, ψυχεδελικά του χρώματα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν επισκεφθείτε το Grand Prismatic Spring

Αποφύγετε να το επισκεφθείτε το πρωί: Είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί τουρίστες. Νωρίς το πρωί, η χαμηλή θερμοκρασία της ατμόσφαιρας σε συνδυασμό με το καυτό νερό δημιουργεί ένα πυκνό σύννεφο ατμού. Αν πάτε τότε, το μόνο που θα καταφέρετε να δείτε είναι μια λευκή ομίχλη.

Πότε να το επισκεφθείτε: Η καλύτερη ώρα για να απολαύσετε την έκρηξη των χρωμάτων είναι το μεσημέρι (μεταξύ 12:00 και 14:00). Ο δυνατός μεσημεριανός ήλιος «διαλύει» τους υδρατμούς και φωτίζει κάθε απόχρωση με τη μέγιστη ένταση.

Πώς θα βγάλετε την καλύτερη φωτογραφία: Αν περπατήσετε μόνο στο κλασικό ξύλινο μονοπάτι (boardwalk) που βρίσκεται δίπλα στην πηγή, θα είστε πολύ κοντά στο επίπεδο του νερού για να εκτιμήσετε το μέγεθός της.

Πώς θα απολαύσετε την καλύτερη θέα: Οδηγήστε μέχρι το πάρκινγκ του Fairy Falls και ακολουθήστε το βατό μονοπάτι Grand Prismatic Overlook Trail. Μετά από μια σύντομη ανηφορική πεζοπορία 20 λεπτών, θα βρεθείτε σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα με θέα που κόβει την ανάσα.

Το Grand Prismatic Spring βρίσκεται στο Midway Geyser Basin του Εθνικού Πάρκου Yellowstone. Η είσοδος περιλαμβάνεται στο γενικό εισιτήριο/πάσο του πάρκου.

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