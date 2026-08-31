Στο δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κρυμμένο μέσα στα πυκνά δάση του Chestnut Ridge Park, η φύση παίζει το δικό της, σχεδόν μεταφυσικό παιχνίδι και δεν είναι άλλο από τον καταρράκτη της «Αιώνιας Φλόγας».

Μέσα σε μια μικρή σπηλιά, ακριβώς πίσω από το τρεχούμενο νερό, τρεμοπαίζει μια πραγματική, φυσική φλόγα ύψους περίπου 20 εκατοστών. Η εικόνα της φωτιάς που μοιάζει να καίει «μέσα» στο νερό προκαλεί εύλογα το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Αν και σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες φυσικές εστίες, η συγκεκριμένη φλόγα αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό παράδοξο.

Μάλιστα, όταν οι επιστήμονες εξέτασαν το υπέδαφος του Chestnut Ridge Park, έμειναν έκπληκτοι. Ανακάλυψαν ότι τα πετρώματα εκεί είναι «νεαρά» και κρύα, έχοντας τη θερμοκρασία ενός ζεστού τσαγιού, όπως είχε αναφέρει ο γεωλόγος Arndt Schimmelmann του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα όταν μελέτησε το φαινόμενο. Οι μελέτες έχουν αναδείξει ανεξήγητα χαρακτηριστικά και απαιτούνται περαιτέρω έρευνες, προκειμένου να εξηγηθεί πλήρως το φαινόμενο.

Όσο για το Chestnut Ridge Park, πήρε το όνομά του από τις πολλές καστανιές που υπάρχουν στους λόφους του. Είναι ανοιχτό όλο το χρόνο για το κοινό και διαθέτει εγκαταστάσεις τένις και άλλων αθλημάτων, ενώ είναι ιδανικό και για πεζοπορία.

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