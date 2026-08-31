Γνωστή και ως η «Ωραία Ελένη της Καραϊβικής» λόγω των ιστορικών εναλλαγών κυριαρχίας μεταξύ Γάλλων και Βρετανών, η Αγία Λουκία αποτελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Το μικρό αυτό νησί με την άγρια ηφαιστειακή ομορφιά, τις καταπράσινες τροπικές ζώνες και τις ονειρικές παραλίες, συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη χαλάρωση με την περιπέτεια και είναι ιδανικό για κάθε είδους ταξιδιώτη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Αγία Λουκία

Πρωτεύουσα και οικονομικό κέντρο του νησιού είναι το πολύχρωμο Κάστρις, το οποίο φιλοξενεί και το κεντρικό λιμάνι.

Επίσημη γλώσσα είναι τα Αγγλικά, αν και στην καθημερινότητά τους οι ντόπιοι χρησιμοποιούν μια γαλλική κρεολική διάλεκτο.

Το επίσημο νόμισμα είναι το δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής, αλλά τα αμερικανικά δολάρια γίνονται ευρέως δεκτά σχεδόν παντού.

Η ιδανικότερη περίοδος για να επισκεφθείτε το νησί είναι η ξηρή εποχή, η οποία διαρκεί από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο.

Το απόλυτο σήμα κατατεθέν του νησιού και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι οι ηφαιστειακές κορυφές Pitons. Αυτοί οι δύο πανύψηλοι καταπράσινοι κώνοι υψώνονται απότομα μέσα από τη θάλασσα και μαγνητίζουν το βλέμμα.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν πεζοπορία στο Gros Piton, ενώ μια πιο εύκολη εναλλακτική με εξίσου συγκλονιστική θέα προσφέρει το κοντινό μονοπάτι Tet Paul Nature Trail.

Λίγο πιο πέρα, κοντά στην πόλη Σουφριέρ, κρύβεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα του κόσμου, τα Sulphur Springs. Πρόκειται για το μοναδικό «drive-in» ηφαίστειο στον πλανήτη, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά κρατήρες που κοχλάζουν και να απολαύσουν τα περίφημα ιαματικά λασπόλουτρα. Η εμπειρία του να απλώνεις τη θεραπευτική ηφαιστειακή λάσπη στο σώμα σου και να ξεπλένεσαι στα ζεστά νερά των πηγών είναι πραγματικά μοναδική.

Για όσους αναζητούν την απόλυτη ηρεμία, ο Κόλπος Μαριγκό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα φυσικά λιμάνια της Καραϊβικής, περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και φοίνικες, ενώ είναι γεμάτος με πολυτελή γιοτ, εκλεπτυσμένα εστιατόρια και παραθαλάσσια μπαρ όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ντόπιο ρούμι.

Στο βόρειο τμήμα της Αγίας Λουκίας, το Εθνικό Μνημείο του Νησιού Πίτζεον προσφέρει μια δόση ιστορίας και περιπέτειας. Αυτό το ιστορικό πάρκο συνδέεται με τη στεριά μέσω μιας τεχνητής λωρίδας και φιλοξενεί τα ερείπια του βρετανικού οχυρού Fort Rodney. Μια σύντομη πεζοπορία μέχρι την κορυφή του οχυρού ανταμείβει τους επισκέπτες με μια εκπληκτική πανοραμική θέα 360 μοιρών στην ακτογραμμή.

Τέλος, η φυσική ομορφιά της Αγίας Λουκίας ολοκληρώνεται στους Βοτανικούς Κήπους Diamond Falls. Αυτή η καταπράσινη όαση είναι γεμάτη με τροπικά φυτά και εξωτικά πουλιά, με αποκορύφωμα τον εντυπωσιακό ομώνυμο καταρράκτη, του οποίου τα νερά αλλάζουν συχνά αποχρώσεις λόγω των ηφαιστειακών μετάλλων που μεταφέρουν.

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