Για πολλούς ταξιδιώτες, η θέση στο παράθυρο είναι κάτι περισσότερο από μια απλή επιλογή κατά την κράτηση ενός αεροπορικού εισιτηρίου. Προσφέρει θέα στα σύννεφα, μια ιδανική γωνιά για ύπνο και, για ορισμένους, την αίσθηση ενός μικρού προσωπικού χώρου μέσα στην καμπίνα.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο συνεπιβάτης στη μεσαία θέση αποφασίζει να ανοίξει το ρολό χωρίς να ζητήσει την άδειά σας;

Σύμφωνα με αεροσυνοδούς που μίλησαν στο Travel + Leisure, υπάρχει μια άτυπη αλλά ευρέως αποδεκτή ισορροπία ανάμεσα στους επιβάτες: η μεσαία θέση δικαιούται συνήθως τα δύο μπράτσα, ενώ ο επιβάτης στο παράθυρο θεωρείται πως έχει τον πρώτο λόγο για το ρολό.

Αυτό σημαίνει ότι, σε μια συνηθισμένη πτήση και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες από το πλήρωμα, το να ανοίξει κάποιος το παράθυρο του διπλανού του χωρίς να ρωτήσει θεωρείται μάλλον παραβίαση της άτυπης ταξιδιωτικής ευγένειας. Η σωστή κίνηση; Μια απλή, ευγενική ερώτηση.

Το πλήρωμα καμπίνας έχει πάντα τον τελικό λόγο

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική εξαίρεση: το πλήρωμα καμπίνας έχει πάντα τον τελικό λόγο. Σε συγκεκριμένες φάσεις της πτήσης, ιδιαίτερα κατά την απογείωση και την προσγείωση, μπορεί να ζητηθεί από τους επιβάτες να κρατήσουν τα ρολά ανοιχτά, ώστε το πλήρωμα να έχει καλύτερη ορατότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι επιβάτες οφείλουν φυσικά να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.

Στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, η κατάσταση συχνά γίνεται πιο σύνθετη. Όταν η καμπίνα έχει χαμηλό φωτισμό και οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνται, ένα μόνο ανοιχτό παράθυρο μπορεί να γεμίσει τον χώρο με έντονο φως. Εκεί, η εθιμοτυπία των αεροπορικών ταξιδιών υπαγορεύει κάτι απλό: να «διαβάζουμε» την ατμόσφαιρα της καμπίνας.

Η καλύτερη ταξιδιωτική συμβουλή, τελικά, είναι να θυμόμαστε ότι το παράθυρο μπορεί να βρίσκεται δίπλα σε ένα συγκεκριμένο κάθισμα, αλλά ο σεβασμός είναι κοινόχρηστος. Αν θέλετε να ανοίξετε ή να κλείσετε το ρολό και αυτό επηρεάζει κάποιον άλλο, μια ευγενική ερώτηση είναι συχνά ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποφύγετε μια μικρή… αναταραχή την ώρα της πτήσης.