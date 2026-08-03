Αν, φέτος, δεν θέλεις νησί και προτιμάς να περάσεις τις διακοπές σου στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά να έχει και αυτή την αύρα τη θαλασσινή, τότε θα πρέπει να στρέψεις το βλέμμα σου προς τη Λακωνική Μάνη.

Εκεί, θα συναντήσεις ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ένα μέρος που δεν είναι τόσο γνωστό όσο τα υπόλοιπα της περιοχής, και αυτό είναι καλό, αφού δεν μαζεύει ορδές τουριστών. Ο λόγος για την Αλύπα, έναν μικρό οικισμό στη Λακωνική Μάνη που αποτελεί ένα διαμάντι της φύσης, μαζί με την παραλία του. Με έκταση μόλις 250 μέτρων, αυτή η παραλία ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα νερά της που λαμπυρίζουν κάτω από τον ήλιο.

Η φήμη μάλιστα της έχει φτάσει μέχρι το Χόλιγουντ, αφού εδώ γυρίστηκε το 1982 η ταινία Tempest (Τρικυμία) σε σκηνοθεσία Τζον Κασσαβέτη, ενώ χρόνια αργότερα στη μοναδική ταβέρνα που βρίσκεται στην παραλία γυρίστηκε η διαφήμιση γνωστής μάρκας ούζου. Η υπέροχη Αλύπα είναι κρυμμένη κάπου ανάμεσα σε επιβλητικά πυργοχώρια και είναι στρωμένη με το χαρακτηριστικό λευκό χοντρό βότσαλο.

Πού να μείνετε:

Η Αλύπα έχει καταφέρει να κρατήσει ανέγγιχτη την αυθεντικότητά της, πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στον μικροσκοπικό κόλπο δεν θα βρεις μεγάλα ξενοδοχεία ή πολύβουα θέρετρα. Οι επιλογές διαμονής εδώ είναι μετρημένες στα δάχτυλα, γεγονός που κάνει την εμπειρία ακόμη πιο αποκλειστική.

Ωστόσο, μπορείς να βρεις καταλύματα είτε στο Έξω Νύμφιο (1–3 χλμ. απόσταση) ή στην Κοκκάλα (4–5 χλμ. απόσταση)

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