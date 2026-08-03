Αν υπάρχει μια παραλία στην Κω που αξίζει να μπει στην ταξιδιωτική σας λίστα, αυτή είναι το Μαρμάρι. Γνωστή παγκοσμίως για τα κρυστάλλινα, ρηχά νερά της και την οργανωμένη της φιλοξενία, η συγκεκριμένη ακτή αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Από τις παραδοσιακές ψαροταβέρνες πάνω στο κύμα και τις ρομαντικές βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, μέχρι τα εντυπωσιακά περάσματα των kite surfers που δίνουν χρώμα στον ουρανό, το Μαρμάρι προσφέρει μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την επίσκεψή σας

Για να απολαύσετε στο έπακρο την ημέρα σας στο Μαρμάρι, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε.

Η θάλασσα είναι εξαιρετικά ρηχή για πολλά μέτρα από την ακτή. Αυτό την καθιστά ιδανική για μικρά παιδιά, αλλά και για όσους προτιμούν τα ζεστά, ήρεμα νερά.

Η παραλία «βλέπει» προς τον βορρά. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται συχνά από τα καλοκαιρινά μελτέμια, δημιουργώντας κύματα που λατρεύουν οι windsurfers, αλλά ίσως δυσκολέψουν όσους θέλουν απόλυτη νηνεμία.

Πρόκειται για μία παραλία «δύο προσώπων». Τι σημαίνει; Εδώ, θα βρείτε τμήματα πλήρως οργανωμένα με beach bars, ομπρέλες και ντους, αλλά και τεράστιες ελεύθερες ζώνες με αρμυρίκια για να στρώσετε τη δική σας ψάθα.

Θεωρείται το core σημείο του νησιού για Kite και Windsurfing. Αν θέλετε να δοκιμάσετε, στην ακτή λειτουργούν πλήρως οργανωμένα κέντρα με έμπειρους εκπαιδευτές και ενοικίαση εξοπλισμού.

Η πρόσβαση στο Μαρμάρι είναι εύκολη. Απέχει περίπου 14-15 χιλιόμετρα από την πόλη της Κω και η διαδρομή με αυτοκίνητο ή μηχανή είναι πολύ εύκολη μέσω του κεντρικού δικτύου. Αν δεν διαθέτετε δικό σας όχημα, υπάρχουν καθημερινά και πολύ τακτικά δρομολόγια των τοπικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) που σας αφήνουν σχεδόν πάνω στην άμμο.

Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σας προμήθειες. Σε απόσταση αναπνοής λειτουργούν εξαιρετικές παραδοσιακές ψαροταβέρνες, mini markets και καφετέριες για οτιδήποτε χρειαστείτε.

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