Το Λιβάδι είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις φτάνοντας στη Σέριφο. Ένας πανέμορφος κόλπος στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού που αποτελεί και την «καρδιά» της τουριστικής και νυχτερινής ζωής του νησιού, συνδυάζοντας την κοσμοπολίτικη ζωντάνια με την ανέμελη, χαλαρή ατμόσφαιρα των Κυκλάδων.

Φτάνοντας με το πλοίο, αντικρίζεις τα λευκά κυβόσχημα σπιτάκια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τις ψαρόβαρκες και τα ιστιοπλοϊκά να λικνίζονται στον μώλο και, ακριβώς από πάνω, την επιβλητική Χώρα της Σερίφου να στέκει σκαρφαλωμένη σαν στέμμα στον απόκρημνο βράχο. Το Λιβάδι απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τη Χώρα, με την οποία συνδέεται τόσο με οδικό δίκτυο όσο και με ένα υπέροχο, παραδοσιακό λιθόστρωτο καλντερίμι για τους λάτρεις της πεζοπορίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αν επιλέξεις το Λιβάδι για τη διαμονή σου, είναι ότι μπορείς να βρεθείς σε εξαιρετικές παραλίες χωρίς καν να χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο. Η παραλία Λιβάδι (Αυλόμωνας) που αποτελεί τη φυσική συνέχεια του λιμανιού, είναι μια τεράστια, χρυσαφένια αμμουδιά με πεντακάθαρα, ρηχά νερά και αλμυρίκια που προσφέρουν φυσική σκιά. Κατά μήκος της υπάρχουν beach bars και ταβέρνες.

Τα Λιβαδάκια βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικισμού, ακριβώς πίσω από τον κάβο του λιμανιού. Πρόκειται για μια από τις πιο αγαπημένες παραλίες της Σερίφου με ψιλή άμμο, ιδανική για οικογένειες. Εκεί χτυπάει και η καρδιά των campers, καθώς φιλοξενεί το οργανωμένο κάμπινγκ του νησιού.

Γιατί να επιλέξεις το Λιβάδι για τη διαμονή σου στο νησί;

Τα έχεις όλα στα πόδια σου: Διαθέτει όλες τις βασικές υποδομές που χρειάζεται ένας ταξιδιώτης (φαρμακεία, ATM, ενοικιάσεις οχημάτων, μίνι μάρκετ, ΕΛΤΑ).

Διαθέτει όλες τις βασικές υποδομές που χρειάζεται ένας ταξιδιώτης (φαρμακεία, ATM, ενοικιάσεις οχημάτων, μίνι μάρκετ, ΕΛΤΑ). Για τη συγκοινωνία: Από το Λιβάδι ξεκινούν τακτικά τα τοπικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ) για τη Χώρα και τις υπόλοιπες γνωστές παραλίες του νησιού.

Από το Λιβάδι ξεκινούν τακτικά τα τοπικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ) για τη Χώρα και τις υπόλοιπες γνωστές παραλίες του νησιού. Ιδανικό για βάση: Σου επιτρέπει να απολαύσεις τις διακοπές χωρίς το άγχος των μετακινήσεων, ειδικά αν ταξιδεύεις με την οικογένειά σου.

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