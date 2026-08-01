Κρυμμένο ανάμεσα στους επιβλητικούς βράχους της διάσημης Ακτής Αμάλφι, το Φουρόρε (Furore), θα λέγαμε, πως αποτελεί ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της Ιταλίας. Γνωστό και ως «το χωριό που δεν υπάρχει», αυτός ο μοναδικός οικισμός αψηφά την κλασική δομή των παραθαλάσσιων χωριών, καθώς τα σπίτια του είναι διάσπαρτα στις απότομες πλαγιές, σχεδόν αόρατα από τον κεντρικό δρόμο.

Το απόλυτο σήμα κατατεθέν του είναι το Fiordo di Furore, το συγκλονιστικό, στενό φιόρδ, ένα φυσικό λιμανάκι με κρυστάλλινα νερά που περιβάλλεται από ψηλά, απόκρημνα βράχια και σε συνδυασμό με τα χρώματα της Μεσογείου ολόγυρά του, προσφέρει μια μοναδική και μαγευτική εμπειρία.

Τα σπίτια στο Φουρόρε είναι βαμμένα σε απαλά παστέλ χρώματα και διακοσμημένα με τις περίφημες πολύχρωμες τοιχογραφίες (murales) που έχουν μετατρέψει ολόκληρο το χωριό σε μια υπαίθρια γκαλερί τέχνης. Πέρα από το εμβληματικό φιόρδ Fiordo di Furore, τα σημαντικότερα αξιοθέατα του οικισμού περιλαμβάνουν την ιστορική εκκλησία του Αγίου Ιακώβου (San Giacomo), η οποία δεσπόζει σε ένα από τα ψηλότερα σημεία και εντυπωσιάζει με το καλυμμένο από χρωματιστά πλακάκια μαγιόλικα καμπαναριό της. Εξίσου σημαντικός είναι και ο ναός του Αγίου Ηλία (Sant’Elia), όπου οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν ένα σπάνιο τρίπτυχο του 16ου αιώνα, ενώ τα παλιά ρωμαϊκά μονοπάτια και οι πέτρινες σκάλες που συνδέουν τις γειτονιές προσφέρουν μερικές από τις πιο καθηλωτικές, πανοραμικές θέες σε ολόκληρη την Ακτή Αμάλφι.

Το χωριό αποτελεί κι έναν κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις των extreme sports, καθώς η μεγάλη τοξωτή γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές του φιόρδ φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι έναν διεθνή διαγωνισμό κατάδυσης από μεγάλο υψόμετρο, προσελκύοντας αθλητές από όλο τον κόσμο. Για όσους προτιμούν την πεζοπορία, το Φουρόρε προσφέρει πρόσβαση σε μαγευτικά μονοπάτια της φύσης, όπως το Μονοπάτι της Τρελής Νυχτερίδας, που οδηγεί μέσα από πυκνή βλάστηση και παλιά υδραγωγεία. Παράλληλα, η περιοχή φημίζεται για την οινοπαραγωγή της, καθώς οι ντόπιοι καλλιεργούν αμπελώνες σε εξαιρετικά απότομες, αναβαθμίδες πάνω από τη θάλασσα, παράγοντας μερικά από τα πιο εκλεκτά και βραβευμένα κρασιά της επαρχίας του Σαλέρνο.

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