Για πολλούς είναι το «φυσικό θαύμα του Ηνωμένου Βασιλείου» και, αν κρίνουμε από τις εικόνες, πράγματι είναι ένα απίστευτο θέαμα. Ο λόγος για το Giant’s Causeway, στη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στο Giant’s Causeway, στην περιοχή Antrim της Βόρειας Ιρλανδίας, περίπου 40.000 εξάγωνες απολήξεις βασάλτη βγαίνουν από τη στεριά και το νερό, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που μοιάζει με σκαλισμένα φυσικά σκαλοπάτια που σε οδηγούν μέχρι τη θάλασσα. Οι κίονες πήραν τη σημερινή μορφή τους έπειτα από ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Ο θρύλος με τον γίγαντα

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοφιλή κελτικό θρύλο, το μονοπάτι δεν χτίστηκε από τη φύση, αλλά από τον Ιρλανδό γίγαντα Φιν ΜακΚουλ. Όταν ο Σκωτσέζος γίγαντας Μπεναντόνερ τον απείλησε, ο Φιν ΜακΚουλ έχτισε αυτή την τεράστια πέτρινη γέφυρα μέσα στη θάλασσα για να μπορέσουν να αναμετρηθούν. Όταν όμως είδε από κοντά το τρομακτικό ανάστημα του αντιπάλου του, κατάλαβε ότι δεν είχε ελπίδα. Τότε, η έξυπνη γυναίκα του, η Ούνα, τον μεταμφίεσε σε μωρό μέσα σε μια κούνια. Μόλις ο Μπεναντόνερ έφτασε στην Ιρλανδία και αντίκρισε το γιγαντιαίο «μωρό», τρομοκρατήθηκε σκεπτόμενος πόσο πελώριος θα έπρεπε να είναι ο πατέρας του, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή, καταστρέφοντας το μονοπάτι πίσω του για να μην μπορεί ο Φιν να τον ακολουθήσει.

Fun facts για το Giant’s Causeway

Τα μαθηματικά της φύσης: Αν και οι περισσότερες κολόνες είναι εξάγωνες, αν ψάξετε προσεκτικά θα βρείτε μερικές με 4, 5, 7, ακόμη και 8 πλευρές.

Αν και οι περισσότερες κολόνες είναι εξάγωνες, αν ψάξετε προσεκτικά θα βρείτε μερικές με 4, 5, 7, ακόμη και 8 πλευρές. Η χαμένη μπότα του Γίγαντα: Στην ακτή υπάρχει ένας βράχος που μοιάζει να έχει σχήμα παπουτσιού. Ο μύθος λέει ότι ο Φιν ΜακΚουλ την έχασε καθώς έτρεχε να κρυφτεί.

Στην ακτή υπάρχει ένας βράχος που μοιάζει να έχει σχήμα παπουτσιού. Ο μύθος λέει ότι ο Φιν ΜακΚουλ την έχασε καθώς έτρεχε να κρυφτεί. Η γέφυρα μέχρι τη Σκωτία: Οι ίδιοι ακριβώς σχηματισμοί εμφανίζονται και στο σπήλαιο Fingal’s Cave στη Σκωτία, κάνοντας τους αρχαίους να πιστεύουν ότι ο δρόμος ένωνε τις δύο χώρες.

Οι ίδιοι ακριβώς σχηματισμοί εμφανίζονται και στο σπήλαιο Fingal’s Cave στη Σκωτία, κάνοντας τους αρχαίους να πιστεύουν ότι ο δρόμος ένωνε τις δύο χώρες. Έγινε γνωστό χάρη σε έναν πίνακα: Το Giant’s Causeway παρέμενε άγνωστο στον κόσμο μέχρι που η ζωγράφος Susanna Drury το αποτύπωσε σε έναν διάσημο πίνακα.

Το Giant’s Causeway παρέμενε άγνωστο στον κόσμο μέχρι που η ζωγράφος Susanna Drury το αποτύπωσε σε έναν διάσημο πίνακα. Το εξώφυλλο των Led Zeppelin: Το απόκοσμο τοπίο με τις πέτρινες κολόνες ενέπνευσε το θρυλικό ροκ συγκρότημα Led Zeppelin, το οποίο χρησιμοποίησε μια φωτογραφία από το Causeway για το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ τους Houses of the Holy το 1973.

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