Αν υπάρχει μια εικόνα που μπορεί να συμπυκνώσει την άγρια, καθηλωτική ομορφιά του πορτογαλικού Αλγκάρβε (Algarve), αυτή είναι αναμφίβολα η Praia da Falésia, στην Πορτογαλία. Η «Παραλία των Γκρεμών», όπως μεταφράζεται το όνομά της, δεν φιγουράρει τυχαία στις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων ταξιδιωτικών οδηγών.

Μετά την ανάδειξή της στις πέντε καλύτερες παραλίες στον κόσμο στα βραβεία Travelers’ Choice του TripAdvisor, αυτός ο επίγειος παράδεισος των 6 χιλιομέτρων έχει γίνει ο απόλυτος προορισμός της Ευρώπης. Τι είναι όμως αυτό που κάνει την Praia da Falésia τόσο ξεχωριστή και πώς θα ζήσετε εκεί την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία;

Μια παλέτα χρωμάτων σμιλεμένη από τη φύση

Το στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει και «κόβει» την ανάσα, είναι οι επιβλητικοί, κάθετοι γκρεμοί από ψαμμίτη και άργιλο που υψώνονται σαν τείχος πίσω από την αμμουδιά, φτάνοντας σε ύψος ακόμα και τα 40 μέτρα. Και δεν είναι υπερβολή αν πούμε πως όλο το σκηνικό μοιάζει με ζωντανό πίνακα ζωγραφικής.

Μάλιστα, για τους λάτρεις της φωτογραφίας το μυστικό για να βγάλουν το καλύτερο κλικ της ζωής τους και να αιχμαλωτίσουν αυτή την άγρια ομορφιά του τοπίου, είναι να βρεθούν στην παραλία την «Χρυσή ώρα», που είναι αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος δύει στον Ατλαντικό και οι ακτίνες του «φωτίζουν» τα πετρώματα, κάνοντάς τα να μοιάζουν σαν να φλέγονται.

Η παραλία με τα δύο διαφορετικά πρόσωπα

Λόγω της μεγάλης της έκτασης, η Praia da Falésia συνδέει δύο διαφορετικούς κόσμους, ικανοποιώντας κάθε τύπο ταξιδιώτη. Η παραλία χωρίζεται σε δύο πλευρές.

Η άγρια δυτική πλευρά (Olhos de Água): Εδώ το σκηνικό είναι πιο δραματικό και απομονωμένο. Οι γκρεμοί βρίσκονται στο μέγιστο ύψος τους και η πρόσβαση γίνεται μέσα από εντυπωσιακές ξύλινες σκάλες που ελίσσονται ανάμεσα στα βράχια. Είναι το ιδανικό σημείο για όσους αναζητούν ηρεμία και επαφή με τη φύση.

Εδώ το σκηνικό είναι πιο δραματικό και απομονωμένο. Οι γκρεμοί βρίσκονται στο μέγιστο ύψος τους και η πρόσβαση γίνεται μέσα από εντυπωσιακές ξύλινες σκάλες που ελίσσονται ανάμεσα στα βράχια. Είναι το ιδανικό σημείο για όσους αναζητούν ηρεμία και επαφή με τη φύση. Η κοσμοπολίτικη ανατολική πλευρά (Vilamoura): Καθώς βαδίζετε ανατολικά, οι γκρεμοί χαμηλώνουν σταδιακά και δίνουν τη θέση τους σε χρυσούς αμμόλοφους. Η παραλία πλαταίνει, η πρόσβαση γίνεται ομαλή, ενώ το σκηνικό είναι σαφώς κοσμοπολίτικο, με οργανωμένα luxury beach clubs, ξαπλώστρες και beach bars.

Δραστηριότητες που θα σας μείνουν αξέχαστες

Σε ένα τέτοιο σκηνικό, οι περισσότεροι θέλουν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις βουτιές τους και την ομορφιά του τοπίου. Ή τη διασκέδαση, αν επιλέξουν την κοσμοπολίτικη πλευρά της παραλίας. Ωστόσο, στην Praia da Falésia, οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων. Έχουμε και λέμε:

The Clifftop Walk: Πριν κατεβείτε στο νερό, περπατήστε στο βατό πεζοπορικό μονοπάτι που εκτείνεται κατά μήκος της κορυφής των βράχων. Η πανοραμική θέα στον απέραντο ωκεανό είναι συγκλονιστική.

Πριν κατεβείτε στο νερό, περπατήστε στο βατό πεζοπορικό μονοπάτι που εκτείνεται κατά μήκος της κορυφής των βράχων. Η πανοραμική θέα στον απέραντο ωκεανό είναι συγκλονιστική. Η πεζοπορία της παλίρροιας: Συμβουλευτείτε τους τοπικούς χάρτες παλίρροιας και οργανώστε ένα περπάτημα από τη μία άκρη της παραλίας στην άλλη κατά τη διάρκεια της χαμηλής παλίρροιας. Η άμμος γίνεται συμπαγής και ιδανική για μια αναζωογονητική διαδρομή 90 λεπτών δίπλα στο κύμα.

Συμβουλευτείτε τους τοπικούς χάρτες παλίρροιας και οργανώστε ένα περπάτημα από τη μία άκρη της παραλίας στην άλλη κατά τη διάρκεια της χαμηλής παλίρροιας. Η άμμος γίνεται συμπαγής και ιδανική για μια αναζωογονητική διαδρομή 90 λεπτών δίπλα στο κύμα. Θαλάσσια σπορ: Τα νερά του Ατλαντικού προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για water sports. Στην ανατολική πλευρά θα βρείτε σχολές για σερφ (με κύματα ιδανικά για αρχάριους), καγιάκ, stand-up paddleboarding, ενώ οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από τους κόκκινους γκρεμούς.

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