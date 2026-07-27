Υπάρχει ένας λόγος που ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την Κρήτη, και αυτός δεν είναι άλλος από την ακαταμάχητη ενέργειά του. Στο επίκεντρο όλων, η μυστηριώδης λίμνη Βουλισμένη, με τους θρύλους για θεές και απάτητα βάθη, δίνει τον ρυθμό σε μια πόλη που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα κοσμοπολίτικη και αυθεντική.

Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κρήτης και είναι πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Είναι χτισμένος στον πανέμορφο και απάνεμο Κόλπο του Μιραμπέλλου, σε απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων ανατολικά από το Ηράκλειο, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της κρητικής πρωτεύουσας εξαιρετικά εύκολη, σε λιγότερο από μία ώρα οδικώς. Εξάλλου, λόγω της στρατηγικής του θέσης, ο «Άγιος» (όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι) χρησιμεύει ως το ιδανικό ορμητήριο για να εξερευνήσετε την ανατολική Κρήτη, αφού απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από την πολυτελή Ελούντα και τη διάσημη Σπιναλόγκα, και μία ώρα από το εντυπωσιακό Οροπέδιο Λασιθίου.

Οι κορυφαίες παραλίες της περιοχής

Κιτροπλατεία: Βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι οργανωμένη και περιτριγυρισμένη από εξαιρετικά μεζεδοπωλεία.

Βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι οργανωμένη και περιτριγυρισμένη από εξαιρετικά μεζεδοπωλεία. Άμμος: Βρίσκεται δίπλα στη μαρίνα της πόλης, είναι αμμώδης, με ρηχά νερά και ιδανική για οικογένειες.

Βρίσκεται δίπλα στη μαρίνα της πόλης, είναι αμμώδης, με ρηχά νερά και ιδανική για οικογένειες. Αλμυρός: Θα τη συναντήσετε λίγο έξω από το κέντρο. Έχει ψιλή άμμο, ρηχά νερά και ένα δροσερό ποτάμι που εκβάλλει στη θάλασσα.

Θα τη συναντήσετε λίγο έξω από το κέντρο. Έχει ψιλή άμμο, ρηχά νερά και ένα δροσερό ποτάμι που εκβάλλει στη θάλασσα. Αμμουδάρα: Πρόκειται για έναν μικρό, απάνεμο κόλπο με χρυσή άμμο. Είναι οργανωμένη παραλία με πολλές επιλογές για φαγητό.

Πρόκειται για έναν μικρό, απάνεμο κόλπο με χρυσή άμμο. Είναι οργανωμένη παραλία με πολλές επιλογές για φαγητό. Βούλισμα (Ίστρον): Η πιο διάσημη της περιοχής, με λευκή άμμο και εντυπωσιακά, τροπικά γαλαζοπράσινα νερά.

Η πιο διάσημη της περιοχής, με λευκή άμμο και εντυπωσιακά, τροπικά γαλαζοπράσινα νερά. Πλάκα: Βρίσκεται απέναντι από τη Σπιναλόγκα, με μεγάλα λευκά βότσαλα, πεντακάθαρα βαθιά νερά και γραφικές ψαροταβέρνες.

Το μυστήριο της λίμνης Βουλισμένης

Αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια πανέμορφη υδάτινη όαση στην καρδιά της πόλης, η οποία συνδέεται με τη θάλασσα από το 1867 μέσω ενός στενού καναλιού. Το σχήμα της είναι σχεδόν τέλειο κυκλικό και περιβάλλεται από κατακόρυφα κόκκινα βράχια και γραφικά καφέ-εστιατόρια, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Το πιο γοητευτικό στοιχείο της, ωστόσο, είναι οι μύθοι και οι θρύλοι που την ακολουθούν ανά τους αιώνες.

Σύμφωνα με τους τοπικούς θρύλους, στα κατακάθαρα νερά της επέλεγαν να λούζονται οι θεές Αθηνά και Άρτεμις. Για γενιές ολόκληρες, οι ντόπιοι πίστευαν ότι η λίμνη δεν έχει πυθμένα, ένας μύθος που καταρρίφθηκε όταν μετρήθηκε το πραγματικό της βάθος, το οποίο φτάνει τα 64 μέτρα. Ένας άλλος θρύλος υποστήριζε ότι συνδέεται υπογείως με το ηφαίστειο της Σαντορίνης, μια φήμη που ενισχύθηκε όταν, μετά τον ισχυρό σεισμό του 1956, η επιφάνεια της λίμνης γέμισε με νεκρά ψάρια και ανακινήθηκαν υλικά από τον βυθό της.

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