Ένας δρόμος, μερικές δεκάδες πολύχρωμες πόρτες και η θάλασσα σε απόσταση αναπνοής. Αυτό είναι το Κλήμα. Το αρχαίο λιμάνι της Μήλου, εκεί κοντά όπου ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου, παραμένει σήμερα ο πιο αναγνωρίσιμος οικισμός του νησιού.

Όμως, πίσω από τα έντονα χρώματα των σπιτιών κρύβεται μια βαθιά ναυτική παράδοση και μια μοναδική αρχιτεκτονική που δεν συναντάται εύκολα αλλού. Το Κλήμα βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Μήλου, κοντά στην Τρυπητή και την Πλάκα και είναι ένα από τα πιο όμορφα ψαροχώρια του νησιού.

Αυτό που χαρίζει στο χωριό τη μοναδική του γοητεία είναι τα διάσημα «σύρματα» – παραδοσιακά δίπατα σπιτάκια, βαμμένα σε ζωηρά χρώματα, που μοιάζουν να ξεπλένονται από το κύμα. Κάθε πόρτα και παράθυρο έχει το δικό του, έντονο χρώμα: κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο. Αυτή η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Οι ψαράδες έβαφαν το σπίτι τους με το ίδιο χρώμα που έβαφαν και τη βάρκα τους, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν εύκολα την ιδιοκτησία τους από μακριά, ακόμα και μέσα στην ομίχλη ή τη θαλασσοταραχή. Στο ισόγειο, που χρησιμεύει ως γκαράζ, οι ψαράδες φυλάνε τις βάρκες τους τον χειμώνα, ενώ στον επάνω όροφο ζει η οικογένεια.

Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι κοντά σε αυτό το παραμυθένιο χωριό ήρθε στο φως ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο: η Αφροδίτη της Μήλου. Το άγαλμα βρέθηκε το 1820 από έναν αγρότη, θαμμένο σε χωράφι κοντά στο Κλήμα. Ένα χρόνο αργότερα ταξίδεψε στο Λούβρο, όπου εκτίθεται μέχρι σήμερα, μαγεύοντας εκατομμύρια επισκέπτες και θυμίζοντας για πάντα τη σύνδεσή του με τη Μήλο.

Πρακτικός οδηγός για την επίσκεψη στο Κλήμα