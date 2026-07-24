Λιακάδα, θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς και ένα δροσερό αεράκι. Για ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες, αυτές φαίνεται να είναι οι ιδανικές συνθήκες για τις καλοκαιρινές διακοπές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαδοχικοί καύσωνες κάνουν λιγότερο ελκυστική την παραμονή σε προορισμούς όπου ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40°C.

Η νέα ταξιδιωτική τάση ονομάζεται «coolcation», από τις αγγλικές λέξεις «cool» και «vacation», και περιγράφει την επιλογή περιοχών με ηπιότερες θερμοκρασίες, άφθονη φύση και μικρότερο συνωστισμό.

Η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Δανία και η Ισλανδία βρίσκονται στο επίκεντρο της τάσης. Στο παιχνίδι μπαίνουν, όμως, και η Ιρλανδία, η Σκωτία, η Αλάσκα, η Παταγονία, ακόμη και ορεινές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.

«Ήρθαμε εδώ για να γλιτώσουμε τη ζέστη»

Στην παλιά πόλη της Στοκχόλμης, οι επισκέπτες απολαμβάνουν περιπάτους χωρίς την εξαντλητική ζέστη που επικρατεί σε μεγάλο τμήμα της νότιας Ευρώπης. Τουρίστες που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι εξέταζαν αρχικά το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στην Κροατία, αλλά τελικά επέλεξαν τη Σουηδία ακριβώς επειδή ο καιρός ήταν πιο δροσερός.

Την ημέρα του ρεπορτάζ, η θερμοκρασία στη Στοκχόλμη ήταν 22°C, ενώ στο Ζάγκρεμπ είχε φτάσει τους 30°C. Σύμφωνα με έρευνα του νορβηγικού οργανισμού τουρισμού, ένας στους πέντε ξένους επισκέπτες δήλωσε ότι επέλεξε τη Νορβηγία για να αποφύγει κάποιον καύσωνα σε άλλη χώρα. Μεταξύ των ταξιδιωτών από τη νότια Ευρώπη, το ποσοστό έφτασε το 40%.

Η επίδραση αποτυπώνεται ήδη και στις κρατήσεις. Τα στοιχεία της αμερικανικής ταξιδιωτικής εταιρείας Fora για το καλοκαίρι του 2026 δείχνουν ετήσια αύξηση 154% στο Όσλο και 124% στο Ελσίνκι. Ακολουθούν η Στοκχόλμη με άνοδο 90% και η Κοπεγχάγη με 78%. Αντίστοιχα, στοιχεία της Trivago δείχνουν ότι οι κρατήσεις των Βρετανών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 57% στη Σουηδία, 55% στη Νορβηγία και 29% στη Δανία σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Δεν αναζητούν μόνο χαμηλότερες θερμοκρασίες

Η άνοδος των «coolcations» δεν οφείλεται αποκλειστικά στον καιρό. Οι βόρειοι προορισμοί συνδέονται με τη φύση, τις λίμνες, τα φιόρδ, τις μεγάλες καλοκαιρινές ημέρες και έναν πιο ήρεμο ρυθμό διακοπών. Παράλληλα, αρκετοί ταξιδιώτες θέλουν να αποφύγουν τις πολυσύχναστες παραλίες, τις ουρές στα αξιοθέατα και τις υψηλές θερμοκρασίες που δυσκολεύουν ακόμη και έναν απλό περίπατο στην πόλη.

Έρευνα της ταξιδιωτικής εφαρμογής Polarsteps έδειξε ότι το 35% των Βρετανών ταξιδιωτών επέλεξε φέτος έναν δροσερότερο προορισμό, ενώ περισσότεροι από ένας στους πέντε δοκίμασαν αυτού του είδους τις διακοπές για πρώτη φορά.

Η Σουηδία επιχειρεί ήδη να αξιοποιήσει την τάση, προβάλλοντας τις μέσες καλοκαιρινές θερμοκρασίες των 20 έως 25 βαθμών στο νότιο τμήμα της χώρας, τις χιλιάδες λίμνες και τα αρχιπελάγη της. Σύμφωνα με τον εθνικό οργανισμό τουρισμού, οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών στις σκανδιναβικές χώρες αυξήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 με ταχύτερο ρυθμό από εκείνες στη Μεσόγειο.

Χάνουν τα πρωτεία Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία;

Παρά τη θεαματική αύξηση των κρατήσεων στον ευρωπαϊκό Βορρά, οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην ιδέα ότι ο παγκόσμιος τουριστικός χάρτης ανατρέπεται ήδη. Ο Στέφαν Γκέσλινγκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Linnaeus της Σουηδίας και ειδικός σε θέματα τουρισμού και κλιματικής αλλαγής, επισημαίνει ότι η θερμοκρασία αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ενός προορισμού. Ο πολιτισμός, η γαστρονομία, το φυσικό περιβάλλον, το κόστος, οι αεροπορικές συνδέσεις και η συνήθεια εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η Ιταλία και η Δανία προσφέρουν εντελώς διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, επομένως η μία δεν μπορεί απλώς να αντικαταστήσει την άλλη.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι η Μεσόγειος δεν έχει χάσει την ισχύ της. Η Ελλάδα υποδέχθηκε το 2025 περίπου 37,98 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση 5,6% και καταγράφοντας νέα ιστορική επίδοση. Η Ισπανία έσπασε επίσης το ρεκόρ της, με 96,8 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το 2025. Παράλληλα, οι δαπάνες των ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 8,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή παρά τους καύσωνες.

Η μεγάλη αλλαγή μπορεί να έρθει στο ημερολόγιο

Το πιθανότερο σενάριο δεν είναι η εγκατάλειψη της Μεσογείου, αλλά η ανακατανομή των ταξιδιών μέσα στη διάρκεια του έτους. Οι ταξιδιώτες μπορεί να συνεχίσουν να επιλέγουν την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά να μεταφέρουν τις διακοπές τους προς την άνοιξη ή το φθινόπωρο.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν οι θερμοκρασίες κορυφώνονται, οι τουρίστες ενδέχεται να προτιμούν τη Σκανδιναβία, τον βόρειο Ατλαντικό ή ορεινούς προορισμούς. Η τάση αυτή θα μπορούσε να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο στις μεσογειακές χώρες και να περιορίσει μέρος της πίεσης που προκαλεί ο υπερτουρισμός κατά τους θερινούς μήνες.

Την ίδια στιγμή, όμως, μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα σε μικρές βόρειες πόλεις και απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν τις υποδομές για να υποδεχθούν απότομα πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

Ο χάρτης των καλοκαιρινών διακοπών δεν έχει ακόμη ανατραπεί. Τα όριά του, ωστόσο, αρχίζουν να μετακινούνται. Και καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται συχνότερες, το πρώτο πράγμα που πιθανότατα θα αλλάξει δεν θα είναι ο αγαπημένος προορισμός των ταξιδιωτών, αλλά ο μήνας κατά τον οποίο θα τον επισκέπτονται.