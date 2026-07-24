Η Grotta Azzurra δεν είναι απλώς το πιο διάσημο αξιοθέατο του Κάπρι, είναι μια εμπειρία που συνδυάζει μύθο, ιστορία και φυσικό μεγαλείο, θυμίζοντάς μας πόσο μαγευτική μπορεί να γίνει η φύση όταν της δοθεί ο σωστός φωτισμός.

Πρόκειται για μια σπηλιά όπου το φως χορεύει στο νερό, τα ίχνη του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβέριου ζωντανεύουν και οι μύθοι συναντούν την πραγματικότητα. Η Grotta Azzurra ήταν γνωστή στους ντόπιους ψαράδες, αλλά έγινε διάσημη το 1826 όταν την «ανακάλυψαν» ξανά δύο Γερμανοί ταξιδιώτες -ο συγγραφέας August Kopisch και ο ζωγράφος Ernst Fries.

Μεταγενέστερη έρευνα αποκάλυψε πως ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ., ο αυτοκράτορας Τιβέριος είχε κατασκευάσει εδώ μια αποβάθρα και ένα μικρό νυμφαίο (ιερό αφιερωμένο στις νύμφες του νερού). Μέχρι και σήμερα, στο πίσω μέρος της σπηλιάς μπορεί κανείς να διακρίνει ίχνη της ρωμαϊκής αυτής αποβάθρας. Το σπήλαιο έχει διαστάσεις περίπου 54 μέτρα μήκος, 30 μέτρα πλάτος και ύψος 15 μέτρα.

Κατά την προϊστορική εποχή, λέγεται πως βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να απομείνει μόνο ένα χαμηλό άνοιγμα ύψους μόλις 1,3 μέτρων -ακριβώς αυτό που επιτρέπει στο ηλιακό φως να δημιουργεί το μοναδικό γαλάζιο φαινόμενο. Η είσοδος στη σπηλιά απαγορεύεται αν η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη, ενώ το κολύμπι μέσα σε αυτή δεν επιτρέπεται -μπορείτε όμως να κολυμπήσετε έξω από την είσοδο.

Ο πιο δημοφιλής τρόπος να επισκεφθείτε τη σπηλιά είναι με καραβάκι που ξεκινά από τη Marina Grande. Αν και η εμπειρία είναι μαγευτική, καλό είναι να έχετε υπόψη ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται έντονος συνωστισμός και μεγάλες ουρές αναμονής.