Φανταστείτε να γλιστράτε με μια βάρκα στο απόλυτο σκοτάδι, μέσα στην απόκοσμη σιωπή ενός αρχαίου σπηλαίου και ξαφνικά, κοιτάζοντας ψηλά, να αντικρίζετε έναν καταγάλανο γαλαξία από χιλιάδες αστέρια που τρεμοπαίζουν. Μόνο που δεν βρίσκεστε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, αλλά στα έγκατα της γης, στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας.

Το κινηματογραφικό αυτό σκηνικό, που είναι σκέτη μαγεία, ξετυλίγεται στο σπήλαιο Waitomo Glowworm Cave και όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για ένα από τα πιο καθηλωτικά υπερθέαματα του πλανήτη.

Γνωρίζοντας καλύτερα το σπήλαιο

Για να κατανοήσετε τη μαγεία αυτού του μέρους, αξίζει να γνωρίζετε τα μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει παγκοσμίως:

Η αλήθεια πίσω από το «φως»: Το απόκοσμο γαλαζοπράσινο φως, που είναι και το χαρακτηριστικό που κάνει το σπήλαιο τόσο ξεχωριστό, παράγεται από την Arachnocampa luminosa, ένα είδος πυγολαμπίδας που ζει αποκλειστικά στη Νέα Ζηλανδία. Το φως αυτό είναι το «δόλωμά» τους για να προσελκύουν έντομα στα ιξώδη νήματα που κρεμούν από την οροφή.

Το απόκοσμο γαλαζοπράσινο φως, που είναι και το χαρακτηριστικό που κάνει το σπήλαιο τόσο ξεχωριστό, παράγεται από την Arachnocampa luminosa, ένα είδος πυγολαμπίδας που ζει αποκλειστικά στη Νέα Ζηλανδία. Το φως αυτό είναι το «δόλωμά» τους για να προσελκύουν έντομα στα ιξώδη νήματα που κρεμούν από την οροφή. Τι σημαίνει το όνομα: Η λέξη «Waitomo» προέρχεται από τη γλώσσα των ιθαγενών Μαορί. Το «wai» μεταφράζεται ως νερό και το «tomo» ως τρύπα ή δολίνη, περιγράφοντας ακριβώς το πώς το νερό δημιούργησε το σπήλαιο.

Η λέξη «Waitomo» προέρχεται από τη γλώσσα των ιθαγενών Μαορί. Το «wai» μεταφράζεται ως νερό και το «tomo» ως τρύπα ή δολίνη, περιγράφοντας ακριβώς το πώς το νερό δημιούργησε το σπήλαιο. Η αίθουσα όπου γίνονται μέχρι και συναυλίες: Πώς σας ακούγεται η ιδέα μιας συναυλίας στα έγκατα της γης; Απίθανη; Στο σπήλαιο υπάρχει μια τεράστια ασβεστολιθική αίθουσα ύψους 14 μέτρων, η οποία διαθέτει κορυφαία ακουστική. Για τον λόγο αυτό, διάσημοι καλλιτέχνες της όπερας και χορωδίες έχουν δώσει εκεί συναυλίες.

Πώς σας ακούγεται η ιδέα μιας συναυλίας στα έγκατα της γης; Απίθανη; Στο σπήλαιο υπάρχει μια τεράστια ασβεστολιθική αίθουσα ύψους 14 μέτρων, η οποία διαθέτει κορυφαία ακουστική. Για τον λόγο αυτό, διάσημοι καλλιτέχνες της όπερας και χορωδίες έχουν δώσει εκεί συναυλίες. Φυσικός κλιματισμός: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπηλαίου παραμένει σταθερή στους 12-14°C όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν έξω.

Η συναρπαστική ιστορία των Μαορί

Για τους Μαορί της περιοχής, τα σπήλαια ήταν γνωστά για αιώνες, όμως η απόκοσμη φύση τους και το βαθύ σκοτάδι τούς προκαλούσαν ένα είδος φόβου. Όλα άλλαξαν το 1887, όταν ο τοπικός αρχηγός των Μαορί, Tane Tinorau, μαζί με τον Άγγλο τοπογράφο Fred Mace, αποφάσισαν να κάνουν το τολμηρό βήμα και να εξερευνήσουν το εσωτερικό του σπηλαίου.

Κατασκεύασαν μια αυτοσχέδια ξύλινη σχεδία και, κρατώντας μόνο μερικά κεριά στο χέρι, γλίστρησαν στα υπόγεια νερά του ποταμού. Καθώς προχωρούσαν προς το άγνωστο, τα κεριά έσβησαν, αλλά το σκοτάδι δεν κράτησε για πολύ. Κοιτάζοντας την οροφή, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που αντίκρισαν έκπληκτοι τον λαμπερό, ζωντανό «γαλαξία» του Waitomo.

Μέχρι το 1889, ο Tane Tinorau και η σύζυγός του, Huti, είχαν βρει μια χερσαία είσοδο στο σπήλαιο και ξεκίνησαν να ξεναγούν τους πρώτους περίεργους ταξιδιώτες έναντι ενός μικρού αντιτίμου. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανέλαβε τον έλεγχο του σπηλαίου για αρκετές δεκαετίες, το 1989 αυτό επιστράφηκε επίσημα στους νόμιμους ιδιοκτήτες του: τους απογόνους του Tane Tinorau και της Huti. Σήμερα, η σύνδεση αυτή παραμένει ζωντανή. Πολλοί από τους ξεναγούς που θα συναντήσετε εκεί είναι απευθείας απόγονοι των πρώτων εξερευνητών.

Fast facts & χρηστικά tips

Πού ακριβώς βρίσκεται: Το Waitomo είναι μια καταπράσινη κοινότητα, γεμάτη λόφους και αγροκτήματα, στην περιοχή King Country του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας. Το ιδανικό είναι πως βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τους κεντρικούς οδικούς άξονες, κάνοντας την πρόσβαση πανεύκολη.

Το Waitomo είναι μια καταπράσινη κοινότητα, γεμάτη λόφους και αγροκτήματα, στην περιοχή King Country του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας. Το ιδανικό είναι πως βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τους κεντρικούς οδικούς άξονες, κάνοντας την πρόσβαση πανεύκολη. Πότε να πάτε: Οι μήνες του καλοκαιριού για το νότιο ημισφαίριο (Δεκέμβριος – Φεβρουάριος) θεωρούνται η καλύτερη εποχή. Αυτό σημαίνει, βέβαια, αυξημένη τουριστική κίνηση. Ωστόσο, το κλίμα μέσα στο σπήλαιο παραμένει σταθερό, οπότε οι πυγολαμπίδες είναι εξαιρετικά ενεργές και λαμπερές 365 ημέρες τον χρόνο!

Οι μήνες του καλοκαιριού για το νότιο ημισφαίριο (Δεκέμβριος – Φεβρουάριος) θεωρούνται η καλύτερη εποχή. Αυτό σημαίνει, βέβαια, αυξημένη τουριστική κίνηση. Ωστόσο, το κλίμα μέσα στο σπήλαιο παραμένει σταθερό, οπότε οι πυγολαμπίδες είναι εξαιρετικά ενεργές και λαμπερές 365 ημέρες τον χρόνο! Ωράριο λειτουργίας: Το σπήλαιο παραμένει ανοιχτό καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι τακτικές ξεναγήσεις ξεκινούν από τις 09:00 το πρωί και ολοκληρώνονται γύρω στις 17:00 το απόγευμα, με διευρυμένο ωράριο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το σπήλαιο παραμένει ανοιχτό καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι τακτικές ξεναγήσεις ξεκινούν από τις 09:00 το πρωί και ολοκληρώνονται γύρω στις 17:00 το απόγευμα, με διευρυμένο ωράριο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ηλικιακοί περιορισμοί & δραστηριότητες: Αν ταξιδεύετε με την οικογένειά σας, η κλασική ξενάγηση με τη βάρκα δεν έχει κανέναν ηλικιακό περιορισμό. Αντίθετα, αν επιλέξετε την περιπέτεια του Black Water Rafting (όπως τη διαδρομή Black Labyrinth), το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 12 έτη.

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