Το Γκραν Κάνιον (Grand Canyon) είναι από εκείνα τα σπάνια μέρη που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, όσο προετοιμασμένος κι αν νιώθει κανείς από τις φωτογραφίες. Στην καρδιά της Αριζόνα, η γη ανοίγει σε ένα χαοτικό ανάγλυφο από στρώματα κόκκινου πετρώματος, αποκαλύπτοντας εκατομμύρια χρόνια γεωλογικής ιστορίας σμιλεμένης από τον ποταμό Κολοράντο.

Το τεράστιο σε μήκος και εντυπωσιακό αυτό φαράγγι δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο, αλλά ένας τόπος που επιβάλλει τη σιωπή με τις ασύλληπτες διαστάσεις του και τις συνεχείς εναλλαγές του φωτός από την αυγή μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Το Grand Canyon βρίσκεται στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Το 1919 ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο (Grand Canyon National Park) και το 1979 Τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εξαιτίας της επιστημονικής του σημασίας.

Το μεγάλο βάθος της χαράδρας έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαφορετικοί τύποι κλίματος σε διάφορα σημεία του. Για παράδειγμα, τον χειμώνα, τα υψηλότερα σημεία του καλύπτονται από χιόνι. Στο Νορθ Ριμ, την ψυχρότερη περιοχή του, το χιόνι φτάνει κατά μέσο όρο τα 3 μέτρα ύψος. Στο βάθος, όμως, το τοπίο είναι ζεστό και θυμίζει έρημο.

Παρόλο που η χαράδρα δείχνει γυμνή, οι κλιματολογικές διακυμάνσεις διασφαλίζουν την επιβίωση σε πολλά είδη φυτών και ζώων. Υπάρχουν πάνω από 1000 είδη ανθοφόρων φυτών και τουλάχιστον 300 είδη πουλιών. Στο θερμότερο βάθος επικρατούν οι κάκτοι. Οι γκρίζες αλεπούδες και οι ραβδωτοί σκίουροι ζουν στα ψυχρότερα τοιχώματα της χαράδρας, ενώ οι σαύρες και οι σκορπιοί προτιμούν τον πυθμένα της χαράδρας. Πριν από τον αποικισμό της Αμερικής από τους Ευρωπαίους, στην περιοχή ζούσαν φυλές ιθαγενών Αμερικανών. Ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκρισε το Grand Canyon ήταν ο Ισπανός Γκαρσία Λόπες ντε Κάρδενας το 1540.

Ποια είναι η ιδανική εποχή για να το επισκεφθείς

Άνοιξη (Μάρτιος – Μάιος): Ιδανική εποχή για πεζοπορία. Οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και η προσέλευση των τουριστών μέτρια. Οι νύχτες παραμένουν αρκετά ψυχρές.

Καλοκαίρι (Ιούνιος – Αύγουστος): Η περίοδος αιχμής με τη μεγαλύτερη κοσμοσυρροή στο South Rim. Οι θερμοκρασίες στο χείλος είναι ιδανικές (γύρω στους 25-30°C), αλλά στο εσωτερικό του φαραγγιού η ζέστη γίνεται επικίνδυνη, ξεπερνώντας συχνά τους 40°C.

Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος): Εξαιρετική περίοδος με καθαρό ουρανό, λιγότερο κόσμο και ιδανικές συνθήκες για να βγάλετε φωτογραφίες, απαθανατίζοντας το μεγαλείο της φύσης. Το North Rim κλείνει συνήθως στα μέσα Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου λόγω χιονιού.

Χειμώνας (Δεκέμβριος – Φεβρουάριος): Το South Rim μεταμορφώνεται σε ένα ήσυχο, χιονισμένο τοπίο. Οι τιμές στη διαμονή πέφτουν κατακόρυφα, αλλά απαιτείται προσοχή στους παγωμένους δρόμους και τα κλειστά μονοπάτια.

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