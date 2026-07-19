Ξεχάστε για λίγο τις κοσμικές παραλίες και τα πολυσύχναστα θέρετρα της Κρήτης. Το Καστέλλι Φουρνής είναι το καλά κρυμμένο μυστικό του Λασιθίου που περιμένει όσους αναζητούν την αληθινή ψυχή του νησιού.

Ένα χωριό-κόσμημα, γεμάτο μεσαιωνική αύρα, πέτρινα σπίτια από τον 15ο αιώνα και μια γαλήνη που σε συνεπαίρνει από το πρώτο λεπτό. Αν ψάχνετε έναν προορισμό όπου η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η γνήσια φιλοξενία γίνονται ένα, τότε το Καστέλλι είναι η ιδανική επιλογή. Το χωριό απέχει 17 χλμ. περίπου από τον Άγιο Νικόλαο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο παλιά του νησιού, με την ύπαρξή του να αναφέρεται ακόμη από το 1400 μ.Χ. περίπου.

Χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός, το Καστέλλι οφείλει το όνομά του στην ενετική λέξη Kastelium, που σημαίνει φρούριο. Αυτό που σίγουρα θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτιρίων του, με έντονα τα ενετικά στοιχεία. Γραφικά σοκάκια γεμάτα με κτίρια-αρχιτεκτονικά διαμάντια, κατάφυτες και πολύχρωμες αυλές, ταράτσες με κληματαριές που λειτουργούν ως φυσικό προστατευτικό των σπιτιών από τον καλοκαιρινό ήλιο, φιλόξενοι κάτοικοι και αργοί, νωχελικοί ρυθμοί είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Καστελλίου.

Γιατί να επισκεφθείτε το Καστέλλι Φουρνής

Αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο: Τα καλοδιατηρημένα πέτρινα αρχοντικά με τις ανάγλυφες λεπτομέρειες, τις καμάρες και τα εντυπωσιακά ανώγια μεταφέρουν αμέσως τον επισκέπτη στην ατμόσφαιρα του 15ου αιώνα. Θα εντυπωσιαστείτε.

Τα καλοδιατηρημένα πέτρινα αρχοντικά με τις ανάγλυφες λεπτομέρειες, τις καμάρες και τα εντυπωσιακά ανώγια μεταφέρουν αμέσως τον επισκέπτη στην ατμόσφαιρα του 15ου αιώνα. Θα εντυπωσιαστείτε. Για τη γαλήνια ατμόσφαιρα: Εδώ δεν θα βρείτε τουριστικά καταστήματα και θορυβώδη πλήθη. Είναι ο ιδανικός προορισμός για να αποσυμπιεστείτε, να περπατήσετε σε δροσερά, σκιερά σοκάκια και να ακούσετε μόνο τους ήχους της φύσης και της κρητικής υπαίθρου.

Εδώ δεν θα βρείτε τουριστικά καταστήματα και θορυβώδη πλήθη. Είναι ο ιδανικός προορισμός για να αποσυμπιεστείτε, να περπατήσετε σε δροσερά, σκιερά σοκάκια και να ακούσετε μόνο τους ήχους της φύσης και της κρητικής υπαίθρου. Ο δρόμος των ευκαλύπτων: Η εμπειρία ξεκινά πριν καν μπείτε στο χωριό. Η στενή λωρίδα ασφάλτου που συνδέει τη Φουρνή με το Καστέλλι είναι στεφανωμένη από πανύψηλους ευκαλύπτους, δημιουργώντας ένα καταπράσινο, σκιερό τούνελ που κόβει την ανάσα.

Η εμπειρία ξεκινά πριν καν μπείτε στο χωριό. Η στενή λωρίδα ασφάλτου που συνδέει τη Φουρνή με το Καστέλλι είναι στεφανωμένη από πανύψηλους ευκαλύπτους, δημιουργώντας ένα καταπράσινο, σκιερό τούνελ που κόβει την ανάσα. Για τα ιστορικά μνημεία: Η περιοχή κρύβει σπουδαία μνημεία, όπως η ιστορική στέρνα στην τοποθεσία Μπαμπακιά και οι βυζαντινές εκκλησίες με τις σπάνιες τοιχογραφίες. Κάθε γωνιά του οικισμού μαρτυρά το πλούσιο παρελθόν του, από τη νεολιθική εποχή μέχρι την Ενετοκρατία.

Η περιοχή κρύβει σπουδαία μνημεία, όπως η ιστορική στέρνα στην τοποθεσία Μπαμπακιά και οι βυζαντινές εκκλησίες με τις σπάνιες τοιχογραφίες. Κάθε γωνιά του οικισμού μαρτυρά το πλούσιο παρελθόν του, από τη νεολιθική εποχή μέχρι την Ενετοκρατία. Για την αυθεντική κρητική φιλοξενία: Στα λιγοστά, παραδοσιακά καφενεία του χωριού, οι ντόπιοι θα σας υποδεχτούν σαν μόνιμο κάτοικο. Εκεί, θα δοκιμάσετε σπιτικούς μεζέδες φτιαγμένους με αγνά υλικά από τον κάμπο της Φουρνής, παρέα με αυθεντική, παγωμένη τσικουδιά.

Στα λιγοστά, παραδοσιακά καφενεία του χωριού, οι ντόπιοι θα σας υποδεχτούν σαν μόνιμο κάτοικο. Εκεί, θα δοκιμάσετε σπιτικούς μεζέδες φτιαγμένους με αγνά υλικά από τον κάμπο της Φουρνής, παρέα με αυθεντική, παγωμένη τσικουδιά. Για τη στρατηγική τοποθεσία: Παρά την απομονωμένη του ηρεμία, το Καστέλλι βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Σε λίγα μόλις λεπτά οδήγησης μπορείτε να βρεθείτε στην ιστορική Νεάπολη, στην κοσμοπολίτικη Ελούντα ή στην ολοζώντανη πόλη του Αγίου Νικολάου.

Πώς θα φτάσετε στο Καστέλλι

Η πρόσβαση στο Καστέλλι Φουρνής από τον Άγιο Νικόλαο διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ακολουθώντας την Εθνική Οδό προς Ηράκλειο, τη στροφή για Νεάπολη και τις πινακίδες προς Φουρνή, περνώντας μέσα από το διάσημο τούνελ ευκαλύπτων. Εναλλακτικά, διατίθενται δρομολόγια ΚΤΕΛ έως τη Νεάπολη, ενώ η χρήση αυτοκινήτου συνιστάται για την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής.

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