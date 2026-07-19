Ξεχάστε για λίγο τις πολύβουες παραλίες και τα κοσμοπολίτικα μπαρ της Πάρου. Στην ενδοχώρα του νησιού, κρυμμένο ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και αιωνόβια ελαιόδεντρα, βρίσκεται το πιο γοητευτικό μυστικό της Πάρου: οι Λεύκες.

Το χωριό που μοιάζει με ζωντανό πίνακα ζωγραφικής, όπου ο χρόνος κυλά με τους δικούς του, νωχελικούς ρυθμούς. Η ονομασία του οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή ήταν γεμάτη με λεύκες, ενώ η ίδρυσή του υπολογίζεται περίπου στον 15ο αιώνα. Γι’ αυτό και έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός, με την έλευση των αυτοκινήτων σε αυτόν να έχει απαγορευτεί.

Γραφικά στενά σοκάκια με ασπρισμένους αρμούς, πάλλευκα χαμηλά σπίτια με ολάνθιστες αυλές και αρκετές εκκλησίες -οι περισσότερες χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα- είναι όσα θα αντικρίσει κανείς στις βόλτες του στο χωριό. Η διαδρομή από την κεντρική πλατεία καταλήγει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, η πιο χαρακτηριστική του χωριού, στην πλατεία της οποίας λειτουργεί παραδοσιακό καφενείο – σήμα κατατεθέν της περιοχής για τη δροσιστική σπιτική λεμονάδα του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού το οποίο μεταφέρει τον επισκέπτη του στις αρχές του 20ού αιώνα.

Χρήσιμα tips πριν την επίσκεψή σας στις Λεύκες

Αφήστε το αυτοκίνητό σας ψηλά. Το χωριό είναι εντελώς πεζοδρομημένο. Θα παρκάρετε σε έναν από τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης στην είσοδο.

Φορέστε αναπαυτικά παπούτσια, καθώς η περιήγηση στις Λεύκες περιλαμβάνει αρκετή ανηφόρα, σκαλιά και ολισθηρά μάρμαρα.

Η καλύτερη ώρα για να επισκεφθείτε το χωριό και να κάνετε τις βόλτες σας είναι το απόγευμα. Η ζέστη υποχωρεί, το φως είναι ιδανικό για φωτογραφίες και τα μαγαζάκια είναι όλα ανοιχτά.

Δοκιμάστε τοπικές γεύσεις. Μη φύγετε χωρίς να φάτε παραδοσιακή ρεβιθάδα φούρνου, τυρί ξινομυζήθρα και γλυκά του κουταλιού στην κεντρική πλατεία.

Αγοράστε χειροποίητα κεραμικά. Οι Λεύκες, εξάλλου, έχουν μακρά παράδοση στην αγγειοπλαστική.

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