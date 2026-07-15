Φωλιασμένη σε έναν γραφικό κόλπο, η παραλία Κουμπάρα στην Ίο αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς του νησιού. Ο συνδυασμός, δε, της φυσικής ομορφιάς με τις σύγχρονες ανέσεις των κομψών beach bars, αλλά και η μαγεία του φημισμένου ηλιοβασιλέματος που ξεδιπλώνεται στον ορίζοντα, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία.

Η Κουμπάρα με το παράξενο όνομα, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ είναι αρκετά προστατευμένη από τον αέρα. Είναι αμμώδης και έχει ρηχά κρυστάλλινα νερά, γι’ αυτό και θεωρείται ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Στα δύο άκρα της παραλίας υπάρχουν βράχια για να απολαύσετε τις βουτιές σας. Όπως θα απολαύσετε και θα θαυμάσετε ένα από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα!

Η Κουμπάρα είναι μία οργανωμένη παραλία, έχει και beach bars, ενώ στη γύρω περιοχή θα βρείτε ταβέρνες, καταστήματα, ξενοδοχεία και καταλύματα αν θέλετε να μείνετε σε αυτό το όμορφο και ήρεμο μέρος.

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