Στον κόλπο του Αγίου Όρους, λίγα μόλις μίλια από την ακτή της Χαλκιδικής, ένα μικρό νησί αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της βόρειας Ελλάδας.

Η Αμμουλιανή δεν βασίζεται στην υπερβολή ούτε στα εντυπωσιακά τοπία των πιο διάσημων ελληνικών νησιών. Η γοητεία της βρίσκεται στην απλότητα: σε ένα ήσυχο λιμάνι, σε αμμώδεις όρμους με διάφανα νερά, σε πευκόφυτες διαδρομές και σε μια αίσθηση αυθεντικής νησιωτικής ζωής που μοιάζει να έχει διατηρηθεί μακριά από την ένταση του μαζικού τουρισμού.

Η Αμμουλιανή είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής και έχει μια ιστορία άμεσα συνδεδεμένη με το Άγιο Όρος. Μέχρι το 1925 αποτελούσε μετόχι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο νησί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, μεταφέροντας μαζί τους τις παραδόσεις, τη ναυτική τους γνώση και έναν ιδιαίτερο πολιτισμό φιλοξενίας που παραμένει αισθητός μέχρι σήμερα.

Το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η σχέση της Αμμουλιανής με τη θάλασσα. Οι Αλυκές, μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού, ξεχωρίζουν για τη λευκή άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά τους, ενώ μικρότεροι όρμοι και παραλίες όπως τα Καραγάτσια και τα Νησάκια προσφέρουν πιο ήσυχες στιγμές, συχνά μακριά από την πολυκοσμία.

Η εμπειρία στην Αμμουλιανή, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις παραλίες του. Το μικρό χωριό του νησιού, χτισμένο κοντά στο λιμάνι, διατηρεί έναν ανεπιτήδευτο χαρακτήρα με χαμηλά σπίτια, αυλές, μικρά καταστήματα και ταβέρνες όπου η γεύση ακολουθεί την παράδοση της θάλασσας. Εδώ, το φρέσκο ψάρι, τα θαλασσινά και οι απλές ελληνικές συνταγές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ένα περιβάλλον όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά.

Απέναντι από το νησί βρίσκονται τα Δρένια, ένα σύμπλεγμα μικρών νησίδων με εξωτικές παραλίες και ρηχά νερά, που αποτελούν ιδανική επιλογή για μια ημερήσια εκδρομή με σκάφος. Η κοντινή απόσταση από την Ουρανούπολη και η εύκολη πρόσβαση με φέρι από την Τρυπητή κάνουν την Αμμουλιανή έναν προορισμό ιδιαίτερα προσιτό, χωρίς όμως να χάνει την αίσθηση της απόδρασης.