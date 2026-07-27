Πριν από κάθε ταξίδι, πολλοί είναι εκείνοι που συνηθίζουν να ανεβάζουν στα social media τη φωτογραφία της κάρτας επιβίβασης γράφοντας κάτι όπως «διακοπές mode on». Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια μπορεί να κρύβει κινδύνους για την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων.

Όπως αναφέρει το Travel + Leisure, η ανάρτηση φωτογραφιών ή στιγμιότυπων οθόνης της κάρτας επιβίβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται πλέον ένα από τα σοβαρότερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας ταξιδιώτης.

Παρότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η κάλυψη του αριθμού κράτησης αρκεί για να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι γραμμωτοί κώδικες και τα QR codes που εμφανίζονται στις κάρτες επιβίβασης μπορούν να αποκαλύψουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες φαντάζεται κανείς.

Σύμφωνα με πρόσφατη προειδοποίηση της βρετανικής εταιρείας νομικών υπηρεσιών HD Claims, εξειδικευμένοι απατεώνες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία ταξιδιωτικών κρατήσεων, προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες λογαριασμών αεροπορικών εταιρειών, ακόμη και όταν τα εμφανή στοιχεία της κάρτας έχουν καλυφθεί. «Δεν πρόκειται απλώς για μια αδέξια δημοσίευση στα social media, αλλά για ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας δεδομένων», επισημαίνει ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Άνταμ Ντάγκλας.

Οι κίνδυνοι, μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν είναι θεωρητικοί. Τον Μάιο του 2025, μια οικογένεια από το Χονγκ Κονγκ, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες των καρτών επιβίβασής της πριν από τις διακοπές τους, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη: οι θέσεις τους είχαν αλλάξει, οι ειδικές παραγγελίες γευμάτων είχαν τροποποιηθεί και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι γονείς χωρίστηκαν από τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η υπερβολική διάθεση για κοινοποίηση δημιούργησε προβλήματα. Το 2020, ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Τόνι Άμποτ, δημοσίευσε την κάρτα επιβίβασής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας σε έναν ειδικό στην ασφάλεια να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του ταξιδιωτικού του προφίλ, αναδεικνύοντας πόσο ευάλωτα μπορεί να είναι τα ταξιδιωτικά δεδομένα.

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγετε όχι μόνο τη δημοσίευση καρτών επιβίβασης, αλλά και φωτογραφιών από ετικέτες αποσκευών, οι οποίες μπορεί, επίσης, να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες. Επιπλέον, προτείνουν την καταστροφή των έντυπων ταξιδιωτικών εγγράφων μετά τη χρήση τους, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν από απορριφθέντα εισιτήρια.