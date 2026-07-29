Υπάρχουν μερικές μικρές συνήθειες που συνοδεύουν σχεδόν κάθε διαμονή σε ξενοδοχείο, όπως ο πρωινός καφές στο δωμάτιο. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η καφετιέρα του δωματίου μπορεί να μην είναι τόσο καθαρή όσο φαίνεται και ίσως κρύβει κινδύνους που οι περισσότεροι ταξιδιώτες αγνοούν.

Ο λόγος είναι ότι το ζεστό και υγρό περιβάλλον στο εσωτερικό της δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών.

Η Simran Malhotra, γιατρός, ειδικός ευεξίας και ιδρύτρια της Wellness By LifestyleMD, εξηγεί στο Travel + Leisure ότι οι συσκευές που έρχονται συστηματικά σε επαφή με το νερό είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στη δημιουργία βιοφίλμ, ενός ανθεκτικού στρώματος μικροβίων που προσκολλάται στις εσωτερικές επιφάνειες και δεν απομακρύνεται με ένα απλό ξέπλυμα. Μάλιστα, έρευνες που έχουν εξετάσει τις δεξαμενές νερού καφετιέρων έχουν καταγράψει την παρουσία ποικίλων βακτηριακών κοινοτήτων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συσκευές που χρησιμοποιούνται από πολλούς διαφορετικούς επισκέπτες.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, επιτείνεται από το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα καθαρισμού των ξενοδοχείων επικεντρώνονται συνήθως στις εμφανείς επιφάνειες, όπως τα γραφεία, οι πάγκοι και τα μπάνια, και όχι στα εσωτερικά εξαρτήματα μικροσυσκευών. Η Nneoma Oparaji, γιατρός και ειδικός στην ιατρική του τρόπου ζωής, επισημαίνει ότι ακόμη και τα απολυμαντικά μαντηλάκια μπορούν να απολυμάνουν μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής, χωρίς να φτάνουν στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές όπου συσσωρεύονται τα μικρόβια.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε οριστικά τον πρωινό καφέ στις διακοπές. Οι ειδικοί προτείνουν, εφόσον επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα του δωματίου, να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον δύο πλήρεις κύκλους λειτουργίας μόνο με ζεστό νερό πριν από την παρασκευή του καφέ. Εάν είναι δυνατόν, συνιστάται, επίσης, το πλύσιμο των αφαιρούμενων εξαρτημάτων με ζεστό νερό και σαπούνι ή ακόμη και η υποβολή αιτήματος για επιπλέον καθαρισμό από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Πέρα από τις καφετιέρες, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα τηλέφωνα, οι διακόπτες φωτισμού, οι λαβές των ψυγείων, τα πόμολα και οι κούπες αποτελούν, επίσης, επιφάνειες υψηλής μικροβιακής επιβάρυνσης. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση απολυμαντικών μαντηλιών σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά μπορεί να μειώσει σημαντικά τη μικροβιακή και ιογενή επιμόλυνση.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να διατηρούμε την ισορροπία. Τα ταξίδια πρέπει να παραμένουν μια εμπειρία ανακάλυψης και απόλαυσης, όχι πηγή άγχους. Η σωστή υγιεινή των χεριών, η χρήση αντισηπτικού και η αποφυγή επαφής με το πρόσωπο εξακολουθούν να αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.