Αν ταξιδεύετε συχνά αεροπορικώς, πιθανότατα έχετε παρατηρήσει μια μικρή αλλά σταθερή «τελετουργία» λίγο πριν από την απογείωση ή την προσγείωση: τα φώτα της καμπίνας του αεροπλάνου χαμηλώνουν, οι περσίδες των παραθύρων ανοίγουν και η ατμόσφαιρα αποκτά μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση.

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για μια επιλογή που σχετίζεται με την άνεση ή την ατμόσφαιρα της πτήσης. Στην πραγματικότητα, όμως, ο λόγος είναι πολύ πιο πρακτικός -και κρίσιμος για την ασφάλεια.

Η μείωση του φωτισμού αποτελεί καθιερωμένη διαδικασία κατά τη διάρκεια των λεγόμενων «κρίσιμων φάσεων της πτήσης», δηλαδή της απογείωσης και της προσγείωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αεροπορικής βιομηχανίας, πρόκειται για τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες καταγράφεται η συντριπτική πλειονότητα των αεροπορικών συμβάντων και έκτακτων περιστατικών.

«Χαμηλώνουμε τα φώτα της καμπίνας κυρίως για λόγους ασφαλείας», εξηγεί στο Conde Nast Traveller η Anubha Jaiswal, αεροσυνοδός της IndiGo. «Εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί εκκένωση, είναι ζωτικής σημασίας οι επιβάτες να έχουν ήδη προσαρμόσει την όρασή τους στις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν έξω από το αεροσκάφος, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές πτήσεις».

Η εξήγηση βασίζεται σε μια απλή αλλά καθοριστική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος: τα μάτια χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν από ένα φωτεινό περιβάλλον σε ένα σκοτεινότερο. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως «σκοτεινή προσαρμογή», μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά, ανάλογα με τη διαφορά φωτεινότητας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αυτή η καθυστέρηση θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη. Με τον φωτισμό της καμπίνας χαμηλωμένο, οι επιβάτες μπορούν να αντιληφθούν πιο γρήγορα τις φωτεινές ενδείξεις εξόδου κινδύνου, τις διαδρομές εκκένωσης και τις οδηγίες του πληρώματος, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν μέχρι να προσαρμοστεί η όρασή τους.

Η πρακτική αυτή υποστηρίζεται από διεθνείς αεροπορικούς κανονισμούς και εφαρμόζεται ευρέως από αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Άλλωστε, οι συνθήκες φωτισμού μπορούν να μεταβληθούν δραματικά μέσα σε λίγα λεπτά, ιδιαίτερα κατά την προσέγγιση ενός αεροδρομίου.

Στον κόσμο της ασφάλειας των αεροπορικών ταξιδιών, ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια, όπως η μείωση των φώτων στην καμπίνα, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Άλλωστε, ένα επιβατικό αεροσκάφος πρέπει να μπορεί να εκκενωθεί πλήρως μέσα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα.